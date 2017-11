Baseado na vivência de Gandhi, espetáculo com João Signorelli leva mensagem motivacional ao público Mudança de comportamento e atitudes positivas são elementos essenciais em tratamentos médicos

Um espetáculo baseado na história de um grande líder pacifista que levou ao povo indiano mensagens de otimismo, coragem e autoconhecimento. Assim pode ser resumido o monólogo “Gandhi, um líder pacifista”, interpretado pelo ator João Signorelli e realizado no próximo dia 11 de novembro, em Campo Grande.

A iniciativa partiu de profissionais que atuam na área de saúde e convivem diariamente com diagnósticos de doenças que deixam os pacientes ansiosos e preocupados em restaurar a saúde. Na avaliação da organizadora do evento, a doutora Dídia Bismara Cury, o processo de recuperação deve ser estimulado desde o primeiro encontro entre médico e paciente.

“O método de tratamento desenvolvido em nossa clínica procura acolher as pessoas que chegam até nós. Precisamos ter empatia com o momento vivido pelo paciente e demonstrar que precisamos da ajuda dele, por meio de atitudes positivas e confiança, nas recomendações que iremos aplicar durante o tratamento”, observa a diretora do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais da Clínica Scope.

A metodologia se baseia em estudos clínicos realizados em várias partes do mundo, demonstrando por comprovações científicas que o processo de recuperação do paciente obtém melhores resultados quando se estimula a mudança de hábitos nocivos que podem estar presentes desde a alimentação incorreta até sentimentos negativos e carregados de pessimismo.

Mensagem que cura – Dentre os vários textos publicados por Mahatma Gandhi identifica-se o trabalho incessante do autor em despertar os sentimentos positivos existentes em cada ser humano. Um dos mais conhecidos fala sobre o quanto é importante praticar a meditação para compreender com mais clareza os males que nos afligem.

“Temos medo de estarmos conosco, mergulharmos em nosso interior. O silêncio e sua prática nos leva a esta possibilidade de encontro profundo e revitalizador. Com o silêncio, encontramos a paz e o amor incondicional que vem com toda a força transformadora. O amor é a força mais sutil do mundo. O mundo está farto de ódio. E é este ódio irracional e distante da força criadora que destrói, corrompe e ensurdece a humanidade”. (Trecho do texto original: Mergulho em você mesmo).

Vivenciando os ensinamentos – O ator João Signorelli relata que foi convidado para interpretar o carismático personagem em junho de 2003 e desde então se apaixonou por sua trajetória e ensinamentos. Este ano, o monólogo completa 14 anos e já percorreu vários cantos do país e pela segunda vez, é apresentado em Campo Grande, com patrocínio da Clínica Volpe.

A sinopse do espetáculo destaca que o personagem faz um convite à plateia para uma sensível reflexão sobre a liderança e não-violência, crenças que marcaram a trajetória de Mahatma Gandhi. As mensagens tiveram uma profunda influência na vida do ator que renovou sua visão sobre vários conceitos a partir do mergulho que fez no universo do líder pacifista.

No espetáculo, Gandhi anuncia o início de mais um jejum para despertar a consciência dos líderes do Ocidente e do Oriente, para que eles inspirem uma conduta ética e contínua. O que ele propõe é que os povos deixem de se alimentar com pensamentos desequilibrados, preconceitos e sentimentos sombrios.