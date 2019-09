Beatles 4ever serÃ¡ apresentado nesse final de semana na Capital

DE VOLTA Beatles 4ever será apresentado nesse final de semana na Capital Espetáculo musical conta em detalhes vida de uma das bandas mais importantes para história da música em todo o mundo

Foto: Divulgação

Beatles 4ever é espetáculo musical que acontece nesse final de semana, no sábado (14/09) as 21h, no Palácio Popular da Cultura em Campo Grande. O show exclusivo faz parte da turnê 2019, considerados um dos mais lindos já apresentados.

O espetáculo conta detalhes da trajetória da banda musical amada em todo o mundo. Apresentado pela primeira vez em 1980, em São Paulo, o espetáculo inovou tocando pela primeira vez Beatles no cenário musical brasileiro. De lá até hoje o espetáculo foi apresentado mais de 10 mil vezes, no Brasil e em parte da América Latina.

A banda cover que executa o espetáculo ficou em cartaz por mais de oito anos e meio em São Paulo, no Teatro Crowne Plaza, consagrando-se como a banda que mais tempo ficara em cartaz ininterruptamente com um espetáculo.

A narrativa começa na época da ‘Beatlemania’, marcada pelo uso de cortes de cabelos irreverentes e ternos pretos. No enredo são executados os sucessos dançantes: hits como & quot;She Loves You & quot;, & quot;Twist; All My Loving" e "A Hard Day's Night", entre outros.

No espetáculo são contados fases do amadurecimento musical dos Beatles com o lançamento do álbum, filme e música: quotes help quot. Quando houve a evolução musical da banda, em sua fase psicodélica com álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band e com o desenho Yellow Submarine.

“Para ilustrar a magnitude dessa fase são usados recursos tecnológicos que tornam o espetáculo inesquecível”, revelam os criadores. “Esse é um espetáculo que vai emocionar a platéia. Um revival de sons e visuais que remete o público à mais perfeita personificação dos Beatles”, opinou.

Beatles é uma das mais importantes bandas musicais que já existiu e sua história em detalhes poderá ser conferida nesse espetáculo. A classificação é de 10 anos.

SERVIÇO

A produção local é de Jamelão e Pedro Silva Promoções, bem como pela internet. Maiores informações pelo telefone 67 99298-7935.

O show acontecerá no sábado (14/09), às 21h, no Palácio Popular da Cultura, na Av. Waldir dos Santos Pereira, Jardim Veraneio em Campo Grande.

Matéria editada as 19h52 para correção em informações de contato e ponto de venda.