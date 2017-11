Sarau cultural Biblioteca Isaías Paim abre aos sábados com realização de sarau cultural

A partir deste sábado (11.11) a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato do Sul (FCMS) irá abrir para a população sendo uma opção a mais para aqueles que não têm condições de vir à unidade em outro dia da semana. O horário de funcionamento será das 8h às 13h. O sarau acontecerá a partir das 8h30 com a participação de vários artistas da comunidade.

O pedido de abertura aos sábados veio dos próprios usuários da biblioteca. Grande parte desses leitores são trabalhadores e estudantes e o objetivo é promover o acesso a informações e propiciar o conhecimento a população, garantindo e facilitando o acesso aos cidadãos a todo tipo de informação, como forma de criar e fortalecer o hábito de leitura bem como estimular a imaginação e criatividade e, principalmente, tornar a Biblioteca um lugar onde as linguagens do saber se hibridizem e se potencializem em aprendizado.

O sarau foi idealizado com o intuito de compartilhar experiências em música, dança, teatro, performance. Proporcionar a comunidade um momento de lazer e cultura com a finalidade de motivar a leitura e a escrita, e as linguagens artísticas. O evento irá acontecer em sábados intercalados, possibilitando também que os artistas que queiram divulgar seus trabalhos, possam ser vistos e conhecidos. Os interessados podem ligar na biblioteca no (67) 3316-9177 para fazer o agendamento.Para a estudante de artes cênicas e estagiária da biblioteca, Mariana Castro, que idealizou o evento, é necessário que haja essa intervenção cultural pois a biblioteca é um lugar onde o conhecimento está ali para ser explorado, então, nada mais justo que a biblioteca esteja dando novas possibilidades para que esse espaço seja, cada vez mais, acolhedor: “acredito que toda ação feita aqui tem grande impacto social, o objetivo da biblioteca pública na sociedade é fomentar a leitura e a cultura numa relação intrínseca com a comunidade, logo a biblioteca precisa se tornar sinônimo de local de prazer, e aprendizado”, enfatiza.

Já a coordenadora da biblioteca, Eleuzina Crisanto, acredita no efeito positivo que a leitura e as outras linguagens do saber e o ambiente proporcionam. “Temos várias atividades e enfatizamos que o espaço é aberto, para grupo de estudos, reuniões, filmes, etc. Nossos leitores enxergam a Biblioteca como um suporte de apoio, bem como é pública e deve ser para todos”, ressalta Eleuzina.

A partir de sábado (11.11) a Biblioteca Dr. Isaías Paim irá abrir aos sábados das 8h às 13h com realização de saraus aos sábados intercalados. Mais informações, bem como agendamentos de artistas que queiram participar do evento é só ligar no (67) 3316-9177.

