Culinária 'Bifão da Cophasul'; trás novidade com rodízio de espetinho, música ao vivo e pula-pula para criança "Nesta quinta-feira o restaurante inaugura mais uma opção de cardápio para seus clientes e realiza uma sorteio em sua página no Facebook'

Um dos mais tradicionais pontos de parada do morador da região sul de Campo Grande, o 'Bifão da Cophasul', agora trás uma grande novidade. Considerado por milhares de seus clientes um dos mais deliciosos locais para uma boa refeição, com tradição e culinária exclusiva. Seu "Dudu" como é conhecido o empresário, dono do estabelecimento localizado na Praça da Cophasul, traz agora o que ele chama de "deliciosa novidade", "Agora teremos rodízio de espetinho, com 9 tipos de espetinho, são grandes, e o valor é quase inacreditável", comenta Dudu.

A novidade que começa acontecer nesta quinta-feira (01/03), trás para o estabelecimento tradicional uma renovação em seu cardápio, o rodízio que vai custar apenas R$ 17 reais por pessoa será acompanhado com arroz, vinagrete e mandioca, "Teremos também uma boa música ao vivo, queremos que nosso cliente receba essa novidade como um grande presente a ele e sua família".

Proprietário do estabelecimento, "Dudu". Foto: Reprodução

Dudu comenta que o empreendimento de bifes na chapa vão muito bem, mas que é sempre bom trazer novidades, "Vendemos muito bem os bifes em geral, mas senti que precisava de algo mais. Pretendo colocar pula-pula para as crianças também", explica o proprietário.

Ainda segundo Dudu, está acontecendo um sorteio para a estreia na página do Facebook do 'Bifão da Cophasul', quem quiser concorrer é só ">clicar no link e ler o que deve ser feito para concorrer.

Serviço

O Bifão da Cophasul está localizado na Rua Cotegipe, 923, no Bairro Cophasul em Campo Grande. Maiores informações sobre a inauguração na quinta-feira (01/03), ligar no número: (67) 3365-6388.