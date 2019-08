SUCESSO Billie Eilish é a primeira artista do século XXI a ter hit no topo das paradas Cantora de 17, que lançou seu disco de estreia em março deste ano, alcançou marca histórica nas paradas americanas com single Bad Guy

Foto: Reprodução

Billi Eilish alcançou uma marca inédita nas paradas americanas: ao , de Lil Nas X, ela se tornou a primeira artista nascida no século XXI a ocupar a primeira posição da parada da Billboard Hot 100 com a música Bad Guy. Com 17 anos, ela nasceu em 2001, quanto o rapper de Atlanta que foi desbancado é de 1999.

Ela também é a mais jovem a assumir a parada desde Royals, sucesso da Lorde lançado quando a nova zelandesa tinha apenas 16 anos. Bad Guy, que já ocupava as paradas em outras posições, ganhou um remix de Justin Bieber, de quem Billie Eilish é fã assumida.

Eilish é uma das artistas mais interessantes do pop a surgir nos últimos anos. Ela lançou seu primeiro single em 2016, mas foi com Bellyache e idontwannabeyouanymore que ela estourou. Em março, a cantora de 17 anos lançou seu primeiro disco, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que também alcançou o primeiro lugar.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, que ocupavam o posto antes de Billie Eilish, se manifestaram sobre as paradas. Lil Nas parabenizou a amiga e ainda brincou que será demitido da gravadora por perder o primeiro lugar.