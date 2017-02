Capivaras na pista Bloco foca na essência do Carnaval de rua para desfile de 2017 e recebeu ajuda logística para a fest

O Capivara Blasé foi fundado em 2014 pelo diretor e ator de teatro Vitor Hugo Samudio e alguns amigos mais próximos, mas já estreou com apoio da bateria da Vila Carvalho assim como o bloco Calcinha Molhada, formado apenas por mulheres, que lançou a campanha#carnavalsemassedio nas redes sociais objetivando debater e chamar atenção para o respeito entre os foliões.

Um estudo desenvolvido dentre os dias 13 a 16 de fevereiro de 2017 com 270 pessoas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em dez regiões da cidade, apontou que dentre os entusiastas da folia de momo em Campo Grande, 43,55% queriam mais segurança.

A pesquisa apontou ainda que dentre os que vão festejar o Carnaval na Capital, 27,2% pretendiam se divertir nos blocos de rua. O Capivara Blasé mantém essa linha de conduta democrática onde todos são bem vindos desde a sua fundação, estimulando apenas que os foliões se fantasiem ou lancem mão de adereços para entrar no clima, e arrecadando fundos durante o ano para que a festa seja gratuita, como o carnaval de rua deve ser.

Sem necessidade de pagar ingresso, nem de adquirir abadá ou camiseta para participar do desfile, os blocos de rua são hoje em dia a maior expressão da cultura carnavalesca na Cidade Morena. Com agendas complementares e cooperação mútua, levam milhares às ruas, e por serem constituídos em sua maioria por pessoas ligadas ao setor de cultura da Capital, além de lutarem de forma independente para manter o espírito da festa de rua, tem ainda a preocupação em estimula o lado sadio e responsável da folia, chamando atenção para questões como preservação do patrimônio público e segurança, já que muitos dos frequentadores comparecem em família.

O Capivara Blasé levou 7 mil pessoas à Esplanada Ferroviária em 2016, e para 2017 a expectativa é de que este número dobre. Para garantir a segurança do público, o bloco conseguiu a ajuda logística da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Sectur, e serão disponibilizados 30 policiais militares, 10 fiscais da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), 05 funcionários da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e ainda, 25 guardas municipais.

“Desde a primeira reunião que tivemos com a Secretaria de Cultura, deixamos claro que precisávamos do apoio do estado para garantir a segurança das pessoas. Este ano vamos ter este apoio institucional e nos organizamos para poder disponibilizar isso, porque realmente é uma questão preocupante” frisa Vitor Samudio, fundador do bloco.

O grupo Sampri, Gideão Dias, Chokito, Negabi e Banda do Jacobina sobem ao palco neste dia 27 de fevereiro, segunda-feira, com repertório voltado a preservar a essência pura do Carnaval com marchinhas, samba e uma pitada de forró. As apresentações são gratuitas e a expectativa do bloco é de uma festa cheia de energia, onde a segurança e o respeito falem por si só.

Serviço: O bloco sai na Esplanada Ferroviária, esquina entre as avenidas Mato Grosso e Calógeras, no dia 27 de fevereiro com programação infantil começando às 15h e início dos shows a partir das 18h. Informações: (67) 98439-6960.

Nas redes sociais https://www.facebook.com/capivarablase/ e www.instagram.com/capivarablase/