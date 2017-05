Bonito Bonito, um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil onheça as belezas de um dos destinos turísticos mais procurados do mundo.

Foto: Bolívar Porto

O município de Bonito faz jus ao nome e nos presenteia com belezas naturais de características únicas, o que torna o lugar fascinante. Principal destino na região turística Bonito-Serra da Bodoquena é consolidado como destino de Natureza nos segmentos de Ecoturismo e Aventura. Lugar ideal para quem busca sintonia com a natureza. Várias são as opções de passeios como a flutuação, mergulho, arborismo, cavalgada, balneários, piscinas naturais boia-cross, entre tantas outras, são pelo menos 46 opções de passeios.Mas atenção! É bom se programar já que para fazer qualquer passeio é necessário comprar o voucher em uma agência de turismo, os preços são tabelados. O Sistema de Voucher Único (guia de entrada nos atrativos) é fornecido apenas pelas agências de turismo. Esse sistema adotado pelo município é conhecido como modelo de organização e cuidado ambiental, com política de preservação dos seus atrativos turísticos naturais sustentados na capacidade de carga controlada.

É, também, fundamental para a manutenção da prática do turismo responsável e da preservação dos recursos naturais existentes na região. A limitação da quantidade de visitantes por dia em cada atrativo turístico é um dos principais fatores do sucesso do turismo realizado em Bonito.O mergulho nas águas cristalinas e preservadas de Bonito, o som dos pássaros, o movimento lento das águas que regem o ritmo de vida local, remetem o turista a sua essência, ao jeito simples de viver, longe do estresse e da rotina do dia a dia, é um resgate à vida, do prazer de viver.

Uma das atrações imperdíveis em Bonito é a flutuação nas águas cristalinas repleta de fauna e flora aquática. Um cenário indescritível de rara beleza, a sensação é que você está voando entre peixes e plantas. Momento único e marcante.

Todo esse passeio é acompanhado por um guia de turismo especializado, além disso, há equipamento adequado para o passeio, antes é feito treinamento para adaptação dos equipamentos em uma piscina. O passeio inicia com caminhada pela mata ciliar com um grupo de pelo menos 9 pessoas, onde é possível conhecer inúmeras árvores centenárias além de diversas espécies de mamíferos como o macaco prego, cotias, queixada, quatis e tantas outras. Se você cansar durante o percurso da flutuação há um barco de apoio. Então, fique tranquilo.

Bonito possui um charme especial. De clima agradável, propicia passeios ao ar livre pela praça central e ruas. Possui excelentes opções de restaurantes com gastronomia de sabores únicos. A vida noturna garante a diversão dos moradores e turistas. Para quem gosta de boa música e um bom bate papo com os amigos, os barezinhos são boas opções, pois oferecem a junção de vários estilos musicais.

Na principal avenida, que corta a cidade, estão as lojas que comercializam o artesanato regional. Possui rede hoteleira com capacidade de alojamento de 1.767 unidades habitacionais, com mais de 5.715 leitos em hotéis de diversas categorias: desde resorts e hotéis de luxo até pousadas econômicas. O turista poderá escolher entre hotéis, albergues, campings e casas de aluguel, são 113 dependências. Todas as belezas naturais aliadas a um povo acolhedor e a uma infraestrutura de primeira.Bonito encanta e surpreende pelas belas paisagens naturais de rios transparentes, cachoeiras, cavernas, grutas e dolinas. O município foi eleito quatorze vezes como melhor destino de ecoturismo do Brasil, em votação popular. Por ser referência na gestão sustentável, Bonito também recebeu o prêmio Mundial de Turismo Responsável na World Travel Market (WTM) , um dos principais prêmios de turismo responsável do mundo.