Música Camerata UFMS-Cordas e convidados se apresentam no Movimento Concerto

O Movimento Concerto realiza na próxima terça-feira (13/11), no Teatro Glauce Rocha, nova apresentação da Temporada 2018.

O concerto da Camerata UFMS-Cordas será composto por alunos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo do curso de Música da UFMS e terá renomados convidados, coma regência do Maestro Rubens Russomanno Ricciardi, professor da USP, Campus Ribeirão Preto, e terá como solista o contrabaixista do Theatro Municipal de São Paulo, André Teruo.

Em destaque, será apresentada uma das peças mais virtuosísticas do instrumento, o Concerto no. 2 para contrabaixo e orquestra de Giovanni Bottesini, além de outras raras peças do repertório brasileiro.

A Camerata é coordenada pela professora Ana Lúcia Gaborim e possui orientação pedagógica dos professores Edison Verbisck e William Teixeira.

A entrada é franca e condicionada à entrega de 1kg de alimento não-perecível a ser doado na entrada do evento.