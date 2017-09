Imunização Campanha de multivacinação encerra hoje (22) Medida pretende proteger crianças e jovens até 15 anos que estejam com caderneta desatualizada

Meta é imunizar 47 milhões de pessoas Foto: Arquivo/Agência Brasil

Realizada atualizar a caderneta de vacinação da população, a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde termina hoje(22). Os postos de saúde estarão abertos até às 17h. A meta é imunizar 47 milhões de crianças e adolescentes, sobretudo aqueles que tenham até 15 anos.

A ideia é reforçar o acesso à vacinas. Isso porque a estimativa do Ministério é de que 53% do público-alvo não está com o calendário de vacinação em dia.

“O sucesso dessa política ao longo dos anos permitiu que no Brasil muitas doenças - como a varíola, o sarampo, rubéola e a pólio – fossem erradicadas”, afirmou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, Carla Domingues.

Nesses 12 dias de mobilização, 13 vacinas, para crianças, e oito, para adolescentes, estão à disposição da população. São 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde envolvidos nesta campanha. O Ministério da Saúde enviou 143,9 milhões de doses de vacina de rotina aos estados, além de 14,8 milhões de doses extras de 15 vacinas.

Política

O Programa Nacional de Imunizações distribui cerca de 300 milhões de imunobiológicos anualmente, dentre vacinas e soros, além de oferecer à população todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Calendário Nacional de Vacinação. Nos últimos cinco anos, o orçamento do PNI cresceu mais de 140%, passando de R$ 1,2 bilhão, em 2010, para R$ 4,3 bilhões, em 2017.