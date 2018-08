Aqui os espisódios 'Campo Grande Na Tela', o projeto que gerou série e debates por escolas da Capital Projeto começou com mostra de curtas campo-grandenses e debates em escolas e universidades públicas no mês de março

Foto: Vaca Azul

Sob olhares atentos, emocionados e cuidadosos, Campo Grande já foi retratada inúmeras vezes e de diversas formas por cineastas locais. Para levar essas produções a jovens e adolescentes de escolas e universidades públicas, a Marruá Arte e Cultura desenvolveu o projeto “Campo Grande Na Tela”. Ele foi contemplado com recursos do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundos da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

O projeto teve início no fim de março, com dois dias de mostra na Escola Municipal Professor Arlindo Lima, na região Centro, de Campo Grande. Da primeira até a última mostra, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – em maio – foram 10 mostras, passando por 7 escolas, uma em cada região da Capital, e três instituições de ensino superior.

As mostras terminaram há um tempo, mas o “Campo Grande Na Tela” rende frutos até hoje nas escolas que passou. Dele surgiu uma websérie de 10 capítulos que apresenta recortes da história do cinema em Campo Grande, dos cinemas que a cidade já teve, e de importantes nomes da nossa 7ª arte, diretores, atores e produtores que fizeram parte dos filmes que fizeram parte da mostra, além de momentos das exibições nas instituições por onde o projeto esteve, com depoimentos e entrevistas das pessoas envolvidas no processo.

Além da websérie, a idealizadora do projeto, Andréa Freire e a curadora da mostra, Elis Regina, prepararam um guia pedagógico para que os professores desenvolvam atividades com os alunos do ensino fundamental II e médio, como sugestão de prática pedagógica em escolas no ensino de diversas disciplinas a partir dos 20 filmes apresentados, que foram divididos em quatro programas adequados às faixas etárias e séries do público alvo.

Idealizadora do projeto, Andréa Freire.

Foto: Reprodução/arquivo pessoal

O guia contém sinopse e ficha técnica dos curtas-metragens e do projeto, links de acesso a títulos e aos episódios da websérie, fotos das exibições nas escolas e universidades visando evidenciar um panorama do projeto para auxiliar no trabalho proposto aos educadores.

Por exemplo, a animação “Ser Criança em Campo Grande”, dirigido por Constantina Xavier, fala da cidade através do olhar de uma criança. É proposto, por meio do guia, para a matéria de língua portuguesa: criar um texto com diálogos a partir do tema do filme, destacando a visão que cada aluno tem sobre sua cidade. Já para a disciplina de história pode-se solicitar uma pesquisa em grupo sobre a estrutura atual da cidade e suas regiões. Há dicas para todas disciplinas.

Curadora do projeto, Elis Regina Nogueira.

Foto: Reprodução/arquivo pessoal

Este material está disponível permanentemente pela internet para as escolas. As instituições que tiverem interesse em utilizá-lo para trabalhar com os alunos podem entrar em contato com a Marruá através do Facebook, Instagram ou telefone 98136-4680.

O Guia Pedagógico pode ser acessado através deste link.

O link da playlist com os 10 episódios da websérie pode ser acessado aqui.