Campo Grande recebe pela primeira vez Festival Internacional de Reggae

Pela primeira vez o Brasil será palco do maior Festival Internacional de Reggae do mundo. Nesta edição irão celebrar os 55 anos da independência da Jamaica - considerada o berço do reggae no mundo - e de amizade diplomática com o Brasil. Foram escolhidas três capitais para sediar o evento ainda em 2017: Campo Grande (8/12), Floripa (9/12) e Porto Alegre (10/12). A realização fica por conta do ousado, Phillip Agostini, um norte-americano apaixonado por eventos com mais de 40 anos de experiência em showbusiness.

Subirá ao palco de Campão, no espaço Terra Nova eventos, ninguém menos que Big Mountain, 26 anos de carreira consolidada no reggae e seis anos desde sua última apresentação no Brasil. Kora Jazz Trio, abrindo o festival com sua refinada música instrumental africana e Mitchell Brunings, considerado pela Família Marley o representante de Bob Marley no mundo e aclamado pela internet como a reencarnação de Bob.

As atrações não param por aí, representando o forte cenário de reggae local, teremos Marina Peralta - voz já reconhecida nacionalmente, Cultura Sound System (cultura jamaicana representada por Vamo Apelá e Rockers Sound System), e na discotecagem teremos Dj Xaras Gabriel e Dubmistah - vocalista da banda Chá Noise em seu trabalho solo com o Dj Caio.

O projeto ‘Festival Internacional de Reggae’, começou a ser sonhado em julho de 2016, por Haydn Phillip Agostini, produtor de eventos por paixão há 40 anos, e que carrega na bagagem de showbusiness a produção de musicais da Broadway como “Aint Misbehavin”, “Don’t Bother Me” e “I Can’t Cope”. Bem como o show de diversos artistas consagrados: Harlem Globe Trotters, Stevie Wonder, Dionne Warwick, The Jacksons, Ray Charles e Areta Franklin.

"O conceito da primeira edição itinerante do Festival Internacional de Reggae é a imersão e trocas culturais entre Brasil, África, Jamaica, Estados Unidos e Holanda. E para representar esses países vamos trazer bandas internacionais, nacionais e locais. Um misto de cultura e diversão é como celebraremos essa primeira edição", explica Agostini.

O Reggae é considerado mais que um gênero musical, é um estilo de vida que resiste por gerações na sociedade. “O Reggae é um dos gêneros musicais mais ouvidos no mundo. Recebe todos os públicos, todas as tribos. Seu estilo de vida consiste no cultivo de relações pacíficas, alimentação equilibrada, pensamentos positivos com relação ao mundo e a vida, vivência de valores que estão dispersos como amor e solidariedade, difundindo a mensagem da paz”, defende a produtora do evento, Danuta Pólvora.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é mesclar diversão e arte, criando novos públicos, atendendo aos antigos e propagando a mensagem da paz. “O Festival Internacional de Reggae quer deixar a marca de que sobretudo Campo Grande pode comportar produções de eventos internacionais, globalizando as tribos e criando abertura para rotas de grandes shows, se descolando um pouco do eixo do gênero musical sertanejo”, explica Danuta.

