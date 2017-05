Caserinho Restaurante e Bistrô Gospel Campo Grande tem bistrô-restaurante com música gospel

À Rua Pedro Celestino, 1375, centro de Campo Grande, funciona há poucos dias um espaço diferenciado no mapa artístico-cultural e gastronômico da cidade, o Caserinho Restaurante e Bistrô Gospel. A ideia nasceu com o propósito de preencher uma lacuna imensa no cenário de protagonismos musicais, que é exatamente a oportunidade para quem compõe, interpreta e toca as canções do repertório cristão de louvor e adoração.

Os irmãos Rodrigo Moraes e Paulo Caballero, que estrearam o espaço na quinta-feira passada, voltam a se apresentar hoje (sexta-feira, 5) e amanhã, sábado, a partir das 19h30min. Além da música ao vivo, a casa oferece aos clientes entretenimento, variedade de alimentos e bebidas sem álcool.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 9 9188-2820 (Rodrigo Moraes) e 9 9329-5292 (Paulo Caballero).