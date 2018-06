Campo Grande tem Estação Morena, shows gratuitos e cinema especial no fim de semana

Os moradores de Campo Grande contam com várias opções de lazer neste fim de semana. O Estação Morena conta com artistas nacionais e diversas outras atrações.

Em outros pontos da cidade, há também shows gratuitos e mostra de cinema do Sesc, como também programação para as crianças. Confira a agenda completa:

Estação Morena

O Show de Verão, tradicionalmente realizado pela TV Morena no fim do ano, mudou de nome. Agora, o Estação Morena ganha espaço no calendário campo-grandense e será realizado no dia 1º de julho, próximo domingo.

Com início às 16h30, evento contará com pop rock de Biquini Cavadão e sertanejo de César Menotti & Fabiano no Parque das Nações Indígenas. Antes dos músicos principais, haverá apresentação do grupo regional Banda do Velho Jack.

A entrada é gratuita e shows serão transmitidos no fim do ano.

Programação infantil

O Sesc Cultura realizará um dia especial em Campo Grande no sábado (30). Podem participar crianças a partir de quatro anos acompanhadas pelos responsáveis. Às 15h, começa a oficina artística ' O Desenho do Som'.

É necessário levar o seguinte material: 1 cartolina branca, 1 caixa de giz de cera, 1 caixa de canetas hidrocor, 1 objeto de madeira, 1 panela pequena e 1 garrafa pet. Depois, às 18h, o Cine Clubinho exibirá a animação 'Porco Rosso' para divertir os pequenos.

Sesc Cultura fica localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3232-3130 ou site.

Shows gratuitos no Sesc Morada

O Sesc Morada dos Baís sediará shows gratuitos de grandes artistas regionais neste fim de semana, todos às 20h. Na sexta-feira (29), a Banda Foogha, que atua há sete anos na capital, subirá ao palco com sons de Creed, Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave e Nickelback.

Já no sábado (30) é a vez da banda Whisky de Segunda animar o público com muito blues. Eles tocarão músicas autorais e reinterpretações de artistas renomados do estilo musical. O grupo musical atua há 15 anos e tem disco gravado em Chicado.

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, nº 5140. Espaço bistrô é aberto às 18h30. Mais informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou site.

Mostra de cinema do Sesc

Começou no Sesc Cultura a etapa estadual da Mostra Sesc de Cinema. Início do evento foi no dia 26 de junho e segue até o dia 7 do próximo mês, com objetivo de apresentar um panorama diverso da cena independente do audiovisual. Participação é aberta ao público. Confira os filmes deste fim de semana:

Sexta-feira (29): Das dores da alma e do corpo I – 16 anos

O cacto / AM / Dir. Arnaldo Barreto / 17min / Ficção / 2016;

Ilha / PB / Dir. Ismael Moura / 14min / Ficção / 2014;

Enzo / GO / Dir. Daniel Duarte / 17min / Ficção / 2016;

O estacionamento / PR / Dir. William Biagioli / 16min / Ficção / 2016;

Hotel Cidade Alta / ES / Dir. Vitor Graize / 25min / Ficção / 2016;

Ruby / RS / Dir. Luciano Scherer, Guilherme Soster e Jorge Loureiro / 18min / Ficção / 2015.

Sábado (30): Do universo infanto-juvenil – Livre

Astrogildo e o a Astronave / BA / Dir. Edson Bastos / 18min / Ficção / 2016;

O melhor Som do Mundo / SP / Dir. Pedro Paulo de Andrade / 13min / Ficção / 2015;

O Menino do Dente de Ouro / RN / Dir. Rodrigo Sena / 14min / Ficção / 2014;

O Chá do General / SP / Dir. Bob Yang / 22min / Ficção / 2016.