Em novembro Capital Inicial desembarca em Campo Grande com nova turnê “Sonora” Bando do Velho Jack e Jonavo se apresentam no mesmo palco, com o melhor do rock e folk sul-mato-grossense

A banda Capital Inicial desembarca em Campo Grande para show eletrizante e apresentação da nova turnê “Sonora”, além de canções de sucesso dos 30 anos de carreira. A apresentação será no dia 17 de novembro, a partir das 22h, no Clube Estoril.

Trazendo o show que foi eleito o melhor do Rock in Rio em 2017, sobe ao palco com os novos sucessos "Tempestade", "Seja o Céu", "Atenção" e "Nada Vai Te Machucar" que podem ser ouvidas em plataformas de streaming como o Spotify e Deezer.

Introspectivo, emocional e com observações do cotidiano. É assim que Dinho Ouro Preto, front man da banda, define o álbum Sonora, 14º álbum de inéditas, que começou a ser lançado em maio de 2018.

O público também vai matar a saudade com um repertório cheio de hits de sucesso, como "Depois da Meia Noite", "À Sua Maneira", "Natasha", "Não Olhe Pra Trás", "Olhos Vermelhos", "Fogo", "Independência" e “Primeiros Erros” – sucesso dos anos 80 de autoria de Kiko Zambianchi, que participou do álbum Acústico MTV, responsável pelo retorno da banda às paradas de sucesso nos anos 2000.

Realizado pela Abappai Produções, o evento nasceu do desejo de trazer a melhor banda do rock nacional e que arrasta multidões para Capital. “Campo Grande é roteiro de grandes shows e não poderia ficar de fora do circuito de apresentações do Capital Inicial”, descreve o produtor Marcus Barão.

Sobre a banda - Fundada em 1982 com os irmãos Fê e Flávio Lemos, a banda é uma das maiores referências do rock nacional que surgiram nos anos 80 e lota shows por onde passa, agradando a jovens, adultos e idosos com seu rock'n'roll clássico e unânime.

Composta por Dinho Ouro Preto (voz, guitarra e violão), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria e vocal) e Yves Passarell (guitarra), a banda é responsável por grandes sucessos.

Referência na música sul-mato-grossense, Jonavo e Bando do Velho Jack vão surpreender o público em palco que receberá Capital Inicial.

Talento regional, nascido e criado em Campo Grande, o cantor e compositor Jonavo, com mais de 24 milhões de visualizações no Youtube, vai surpreender o público com seu talento inegável. O músico mora em São Paulo há 6 anos, onde realizou a transição do estilo pop do início de sua carreira para o folk. Durante sua trajetória atual, realizou uma turnê nos Estados Unidos em 2015 e se apresentou no palco Sky Rock Station do Rock in Rio 2017. Casulo, seu 2º álbum de inéditas, lançado em 2018, possui a participação de artistas como Renato Teixeira, Magê, Corcel e Lauro Pirata.

“Como artista sul-mato-grossense, viver a emoção de tocar na minha cidade, com ídolos regionais como o Bando do velho Jack, e estar junto com a energia do Capital Inicial, vai ser perfeito”, declara Jonavo. “E para ficar melhor ainda, o meu show vai ser vibrante e interativo, será uma honra", acrescenta o músico.

O álbum, disponível em todas as plataformas digitais, é composto de músicas como "Musicando o Vento", "Bom Dia", "Tomate" e "Caipira do Mato", já conhecidas do público que o acompanha através do projeto "Folk na Kombi", coletivo musical que vem ganhando espaço no cenário Folk nacional.

O Bando do Velho Jack é sucesso desde 1995 e se consagrou como a banda sul-mato-grossense de maior longevidade. Composta por Rodrigo Tozzette (guitarra e vocal), Marcos Yallouz (baixo), Fábio "Corvo" Terra (guitarra), Alex "Fralda" Cavalheri (teclados) e João Bosco (bateria), a banda possui um repertório que mescla músicas autorais, releituras de canções regionais do MS, e músicas nacionais e internacionais, especialmente da década de 70.

Seus dois maiores sucessos refletem a variedade sonora da banda. Trem do Pantanal, um dos pontos altos de suas apresentações, é uma composição de Paulinho Simões e Geraldo Roca. “Palavras Erradas”, considerada um hino sul-mato-grossense, é uma das principais composições da banda e indispensável no setlist de seus shows.

Serviço

Os ingressos já estão à venda na 1/4 Umquarto Colchões e Enxovais que fica na Avenida Afonso Pena, 3835 e Shopping Bosque dos Ipês, e também pela internet no link: bit.ly/CapitalInicial_Jonavo. Os portões abrem às 22h. O Clube Estoril fica localizado na Rua Silva Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.