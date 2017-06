Moda Capital será palco de exposição de beleza neste fim de semana

Foto: Divulgação

Um mega circuito de educação recheado de cursos, workshop, oficinas e palestras com profissionais nacionais e internacionais da área da beleza. Assim será a Expo Vip Beauty Education, feira que ocorrerá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entre os dias 25,26 e 27 de Junho de 2017.

O evento promete agitar o universo da beleza e barbearia, revelando tendências, novas técnicas, novidades na linha de equipamentos, cosméticos e afins do ramo da beleza, além de possibilitar o encontro entre profissionais, marcas e todo negócio relacionado a área.

Cinco temas principais nortearão os cursos programados para a Expo: cabelo, estética, maquiagem, barbearia e manicure. E a essas categorias somam se noções de mercado e muita troca de conhecimento em todas as modalidades de aula que ocorrerão. O evento terão mais de 24 workshops, e mais de 40 expositores.

Serão mais de 30 palestrantes, entre eles, nomes como Allan Calixto, Casemiro Kawassaki, Raphael Cintra, Márcio Araújo (El Mago das Loiras), e referências internacionais, como Pacinos-MIAMI e Viktor Hugo COLOMBIA.

Os participantes poderão escolher o tipo de acesso à feira, do mais completo ao mais restrito, escolhendo no site da Expo Vip as credenciais diferenciadas entre Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Organizado pela Academic Beauty Vip, através das empresárias Viviane Rodrigues e Silmara Bispo, o evento contará com mais de quarenta stands de parceiros do Estado e de todo Brasil. A empresa é pioneira no estado do Mato Grosso do Sul em levar para a região cursos de aperfeiçoamento e especialização em todas as áreas da beleza.

Serviço

O que: Expo Vip Beauty Education Onde: Diamond Hall Av. Mato Grosso, 4840 Carandá Bosque Campo Grande MS Quando: 25 a 27 de junho / 8h às 19h Contato: contato@expovipbeleza.com.br www.expovipbeleza.com.br