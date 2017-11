'Caramujo flor' terá presença de Joel Pizzini e será exibido dia 17 na Unidade 1

No próximo dia 17 de novembro será realizada uma exibição do filme de curta metragem Caramujo-flor (1988), que faz parte da lista de obras cobradas no Vestibular 2018 da UFGD. O filme é dedicado ao poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros. A exibição acontece às 19h, no Cineauditório da Unidade 1 - prédio da reitoria.



A exibição será seguida de um bate papo com o cineasta Joel Pizzini, diretor do curta, e com os professores Paulo Nolasco e Gicelma Chacarosqui. Nolasco é especialista em cultura sul-mato-grossense e Chacarosqui é doutora em Comunicação e Semiótica, tendo defendido tese sobre a relação entre a obra literária de Manoel de Barros e o filme Caramujo-flor.



O curta acompanha a trajetória do poeta no Pantanal, sua obsessão com o mar e sua nova vida em uma grande metrópole, experimentando o cinema em sua poesia através de uma colagem de fragmentos sonoros e visuais. O elenco conta com Ney Matogrosso, Rubens Corrêa, Tetê Espíndola e aparições de Almir Sater e Aracy Balabanian.