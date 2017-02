MS turismo Carnavalescos aproveitam 'pulando' e não adeptos tem inúmeras opções de lazer

Está chegando o dia da maior e mais tradicional festa popular do país: o Carnaval. Para quem quer cair na folia não faltam destinos sul-mato-grossenses para a diversão, seja nos blocos de rua, cordões carnavalescos, desfiles de escolas de samba ou nas matinês para a criançada. Mas quem prefere aproveitar o feriadão para repor as energias, ou até aproveitar o tempo para o lazer, há inúmeras opções em todo o estado como balneários, pesqueiros, rios, parques e pousadas que oferecem day use.

Entre as dez regiões turísticas formatadas no Estado, os turistas e os sul-mato-grossenses poderão escolher a melhor alternativa, tendo à disposição muita hospitalidade, belas paisagens e uma gastronomia saborosa.

Nos municípios com tradição em festas carnavalescas, as prévias já deram início à festança nos primeiros dias de fevereiro aquecendo a população e os visitantes.

Economia

A maior festa popular do Brasil, que atrai todos os anos milhares de turistas, tornou-se fonte de lucro e renda para diversos setores da sociedade, alavancando principalmente o turismo. O impacto na economia local se dá principalmente no setor da alimentação e bebidas – restaurantes, supermercados, conveniências, farmácias, bem como nos postos de combustíveis, hotelaria e em passagens para transporte rodoviário.

As atividades turísticas relacionadas ao carnaval devem movimentar aproximadamente R$ 5,8 bilhões na economia do país em 2017. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Os segmentos de alimentação fora do domicílio, tais como bares e restaurantes (R$ 3,31 bilhões), transporte rodoviário (R$ 977,9 milhões) e os serviços de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 652,5 milhões), responderão por mais de 85% de toda a receita gerada com o maior feriado do calendário nacional.

As atividades turísticas que vão compor o trabalho sobre o faturamento do turismo no carnaval 2017 são: Alojamento; Alimentação; Atividades Artísticas, Esportivas e de Lazer; Agências de Viagens; Transporte Rodoviário; Transporte Aéreo e Outros Transportes e Locação de Veículos.

naval da Amizade”, o slogan parte do princípio de que todos têm um amigo que mora na hospitaleira Cidade de Rochedo, acolhedores dos amigos turistas durante o Carnaval na pequena cidade.

O Rochedo Folia 2017 inicia no dia 25 de Fevereiro (Sábado) e vai até o dia 28 (terça-feira), com ainda duas matinês para o público jovem.

Terenos

Muita festa nos quatro dias de Carnaval em Terenos (25 a 28/02). A programação será aberta às 20h com apresentações dos artistas locais, após as 22h show a festa continua com a Banda Doce Swing.

No dia 26, a matinê inicia às 15h e finaliza por volta das 19h. No local do evento terá praça de alimentação. (Com assessoria).