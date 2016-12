Show Casa noturna abre mão de “entrada” e doam arrecadação para crianças

A casa noturna Vegas Pub em Campo Grande promove nesta sexta-feira (16), a partir das 23 horas, o show solidário com objetivo de arrecadar brinquedos e roupas para crianças carentes da Capital. O evento reúne diversos músicos que aceitaram doar o cachê em prol dos mais necessitados.

Os músicos Jean Michel, Lye Meirelles, João Pedro e Junior, Vini e Lenon, Renato Montanha, Max Henrique, Samba dez, Vini Barreto, Faber e Fernandes, Regina Bombom, farão parte da noite de arrecadação.

De acordo com o organizado Lucas Barreto, a iniciativa de realizar o evento partiu dele mesmo e contou com apoio de todos do Vegas Pub. Barreto explica que “a entrada será a troca de brinquedos, roupas, material escolar e todo o dinheiro arrecadado será revertido em presentes”.

Ele adiantou ao MS Notícias, que a entrega será feita no domingo, na Vila Nascer, no período da manhã. Segundo Barreto, as crianças do bairro eram moradores da Cidade de Deus e hoje residem por lá.

“Além dos brinquedos, vamos oferecer almoço e cortes de cabelo para eles. Já na parte da tarde será feita a entrega no Caiobá em uma instituição Viver Educart. Também vamos atender algumas cartas dos idosos para o Papai Noel”, explicou.

Segundo ele, a intenção é ajudar em cerca de 300 famílias da Capital. Outras informações podem ser obtidas no número (67) 99123-1332.