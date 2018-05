Amor Casada com Michel Teló, Thais Fersoza se declara para os filhos

Thais Ferçosa e os filhos. Foto: Reprodução/Instagram

Quem acompanha de perto a vida de Michel Teló e Thais Fersoza já deve ter se deparado com algum clique fofo deles ao lado dos filhos. Os pais famosos não escondem de ninguém que babam pelos pequenos Teodoro e Melinda e vivem compartilhando fotos dos dois em suas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira, 01 de maio, Thais Fersoza resolveu usar sua conta no Instagram para se declarar para os filhos. “Pra começar o mês das mães com essa imagem q toda vez q eu vejo me emociona.. Sou enlouquecidamente apaixonada por essa foto! Meus maiores amores, as razões da minha existência, os q deram sentido a tudo, os motivos dos meus mais verdadeiros sorrisos.. as melhores partes de mim”, escreveu ela.

Thais Fersoza aproveitou ainda para comemorar o aniversário de 1 ano e 9 meses da filha, Melinda. “E essa branquelinha aí hoje já completa 1 ano e 9 meses! Meus Deus como passou rápido.. já fala tudo, frases, ideias.. cheia de opinião.. e a responsável por me fazer sentir pela primeira vez o amor mais puro e verdadeiro! A mamãe AMA vcs incondicionalmente.. IDA E VOLTA! E esses sorrisos gente???? Eu tenho um treco! Meu pequeno galã.. todo charmoso.. sério, sou alucinada neles”, disse ela.

Michel Teló e Thaís Fersoza têm uma linda família. O casal são pais de duas crianças fofas que sempre que aparecem roubam a cena por conta do carisma e simpatia. Melinda, de um ano e nove meses, e o pequeno Teodoro, de oito meses, chamam a atenção por onde passam.

Na tarde deste domingo, 29 de abril, Michel Teló e Thaís Fersoza resolveram levar a filha mais velha para assistir ao musical A Pequena Sereia, no teatro Santander, em São Paulo. Assim que chegou ao local a pequena posou sorridente para fotos ao lado dos pais famosos.

“Gente, eu tô mais emocionada que a Melinda. A gente está aqui pra ver a princesa Ariel, ela é muito apaixonada. Estou tão feliz, tão ansiosa”, contou Thais no Instagram. “Ela falou assim: ‘Eu tô feliz’, Ela falar que está feliz é a realização pra mim”, continuou ela com empolgação.