Saúde Casal emagrece naturalmete 178 e fica irreconhecível "Nós estávamos cansados de passar a noite no sofá assistindo Netflix e comendo sem sentido", diz o casal

O casal Lexi e Danny Foto: Reprodução/Instagram

Este casal não fez dietas milagrosas, nem cirurgia no estômago para emagrecer. Mesmo assim, juntos, os dois perderam quase 180 quilos em 18 meses e ficaram completamente irreconhecíveis.

Hoje, além de mostrar que emagrecer em dupla atrai resultados melhores, eles têm uma legião de seguidores no Instagram, que dão a maior força a Lexi e Danny. São 524 mil pessoas na torcida!

Em 2016, Lexi Reed, de 27 anos, pesava 220 quilos. Já o marido, Danny, tinha 127 quilos na mesma época. Eles decidiram virar o jogo e adotar um estilo mais ativo e saudável. Este foi o segredo da vitória!

Como

Antes, marido e mulher consumiam cerca de 8 mil calorias por dia. Agora, eles malham: vão à academia de cinco a seis vezes por semana. Também trocaram as comidas fast food por receitas caseiras.

“Nós já perdemos 178 quilos juntos desde que começamos a nossa resolução de Ano Novo em 1º de janeiro de 2016. Nós estávamos cansados de passar a noite no sofá assistindo Netflix e comendo sem sentido”, escreveu ela em uma postagem no Instagram, onde costuma compartilhar a nova rotina fitness do casal para inspirar outras pessoas.

Lexi Reed e Danny. Foto:Reprodução/Instagram

“Nós deixamos de comer fora regularmente para preparar nossas refeições, aprendemos sobre nutrição e também pegamos receitas que adoramos e fizemos versões saudáveis destas comidas. Isso nos ajudou a controlar tentações”.

Desafio

“Nosso melhor amigo nos desafiou a passar 30 dias sem comer fora, sem trapacear nas refeições, sem bebidas alcoólicas ou refrigerantes, e malhando 30 minutos cinco vezes por semana. Nós aceitamos o desafio, o completamos 100% e neste primeiro mês a nossa vida mudou”, contou ela, atualmente com 80 quilos.

“Nós percebemos que não era uma dieta, era uma mudança de estilo de vida. Nós focamos nos pequenos hábitos e eles deram grandes resultados. Nós focamos em cada dia, e não no quão longe nós iríamos”, afirmou ela.

Amor próprio

“Também nos apaixonamos por cuidar de nós mesmos. Essa jornada ajudou a nos aproximar, mais forte do que nunca. Não espere até o Ano Novo para mudar de vida como nós — comece hoje mesmo!”, aconselha Lexi.