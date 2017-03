Diversão Castelo de Brincadeiras traz aventura e encanto para as crianças na Capital

Mais uma atração tem encantado as crianças no Shopping Bosque dos Ipês: o Castelo de Brincadeiras, com um cenário cheio de ludicidade e aventura, com atividades para todos os gostos, em uma área de aventura com games, cama de gato e slackline, espaço princesas que conta com camarim e fantasias para quem gosta de contos de fadas, além do espaço baby, para que os menorzinhos não fiquem de fora da brincadeira.

Para garantir a diversão da família toda, em todos os espaços do evento os pais ou responsáveis devem acompanhar, sendo o ingresso válido para a criança e seu acompanhante. Montado na Praça Central do Shopping, o Castelo de Brincadeiras funciona todos os dias e segue até o dia 09 de abril.

Como toda brincadeira, o espaço tem algumas regras para facilitar a diversão de todo mundo: podem participar das atividades crianças de 01 a 12 anos, respeitando limites de peso e altura para cada brincadeira, sendo que em todos os casos, o acompanhante deve permanecer na área do evento e também respeitar os limites de peso e altura.

Não é permitida a entrada, tanto dos adultos quanto das crianças, com qualquer tipo de alimento, bebida, chiclete, bala, guloseimas, dentre outros, durante todo o percurso das brincadeiras. Basta seguir as regras e soltar a imaginação.

E a diversão não está somente na Praça Central, para quem adora modernidades, o Radical Hover – Skate do futuro continua no Bosque dos Ipês e permite aos aventureiros, emoção e um bom teste de equilíbrio. A atração está localizada entre a Loja Magazine Luiza e Lojas Renner.

Arena Bosque

E falando em fantasia e aventura, esses ingredientes não vão faltar no espetáculo deste domingo (26), na Arena Bosque, já que o Grupo Casa leva ao palco da Arena Bosque, mais um super clássico: “As aventuras de bagacinho em: Robin Hood”.

O Grupo, famoso por suas versões repletas de musicalidade e encantamento traz o clássico do herói mítico inglês, talentoso com o arco e a flecha e que vivia com seus amigos na floresta de Sherwood. É aventura para a família toda. As apresentações na Arena Bosque acontecem todos os domingos, sempre às 15h30.

Serviço

O horário de funcionamento do Castelo de Brincadeiras é: de segunda a sexta: das 15h às 21h (última entrada 20h20), aos sábados, das 10h às 21h (última entrada 20h20) e domingos e feriados: das 14h às 22h. O valor do ingresso para criança e seu acompanhante é de R$10 sendo que na quarta-feira, custa R$5.