Famosos Cauã Reymond é fotografado nu em casa e vai processar autor das imagens e veículos "Os veículos que fizeram a divulgação das imagens também serão punidos"

Um dia depois de divulgada a informação de que Cauã Reymond terminou o relacionamento com a modelo Mariana Goldfarb, parece que o ator tirou a manhã para refletir. Nesta terça-feira (16/1), o artista foi flagrado meditando completamente nu na janela do seu apartamento do Rio de Janeiro.

As fotos foram divulgadas por vários perfis do Instagram. Nelas, Cauã primeiro parece estar olhando para baixo. Logo depois, coloca-se com os ombros e as costas retas e fica de olhos fechados. Em seguida, abre os olhos para ver a paisagem.

Cauã Reymond voltou ao centro dos holofotes. Depois das notícias sobre o fim do namoro com a modelo Mariana Goldfarb, o ator foi fotografado nu na intimidade da sua casa, ao que tudo indica, com o uso de um drone. As imagens tomaram conta das redes sociais e representantes do ator declararam que providências serão tomadas.

"As fotos configuram um flagrante ato de invasão de privacidade. O autor do material já foi identificado e será acionado judicialmente, bem como os veículos que o compartilharam", informou a assessoria do ator ao UOL.

A propósito, nem Cauã, nem Mariana confirmaram o fim do namoro de forma oficial. A notícia foi dada primeiramente pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.