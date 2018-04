Deodápolis Cavalgada tradicinal deve voltar em comemoração de aniversário de município do MS " Vereador deixou claro que cada participante deverá arcar com os custos de exames e vacinas de cada animal"

Foto: Reprodução/Rogério Sanches

O Vereador Adriano ‘Zói’ e o Diretor de Obras Reginaldo Macário estão buscando apoio para a realização da Cavalgada durante as festividades dos 42 anos de Deodápolis que será comemorado no mês de maio deste ano. Segundo Adriano a mesma terá condições de ser idealizada, porém o Vereador deixou claro que cada participante deverá arcar com os custos de exames e vacinas de cada animal. O evento será realizado no dia 12 de maio.



“O município não tem condições de arcar com estes custos, porém a Cavalgada é muito solicitada pela nossa população. Diante disto e depois do pedido de muitas pessoas, em parceria com o Diretor de Obras Reginaldo Macário estou buscando apoios para que tenhamos esta atração nas festividades dos 42 anos de nossa cidade. Cada participante deverá arcar com os custos de cada exame e vacina. Assim teremos a possibilidade de termos a nossa Cavalgada sem custos para o município e com a qualidade que todos almejam!” destacou o Vereador.



Os interessados devem ligar para o Vereador Adriano ‘Zói’ no fone (67) 99938-4961 ou procurar o Diretor de Agricultura Aaron Cirilo na Prefeitura Municipal. “Aqueles tem já tem o exame dos animais e que participaram em Angélica e demais cidades e queiram vir participar, basta nos procurar!” finalizou Adriano. Deodápolis completa neste ano 42 anos de emancipação politico administrativa durante as festividades da 2ª Festa do Peão e 23ª Expoad.