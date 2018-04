Curso gratuito Centro Cultural oferece curso gratuito de teatro para adolescentes e adultos

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo abre inscrições a partir desta terça-feira (10.4) para a oficina de Criação Teatral, direcionada para pessoas a partir de 15 anos – com ou sem experiência – e será ministrada pelo ator e diretor Leandro Faria (Lelo). As aulas são gratuitas e têm inicio a partir de 17 de abril, das 18h30 às 21h30 e vão até agosto.

A Oficina de Criação Teatral consiste em reproduzir os processos de uma produção de teatro profissional, com atores iniciantes e/ou experientes. Os alunos participarão do processo de criação de um espetáculo, desde a construção do texto até as apresentações públicas.

O principal objetivo da oficina é desenvolver o ator e o ser humano, mostrando um olhar criativo, contemporâneo e abrangente sobre o “fazer teatral”. Apresentar um ponto de vista técnico da arte de atuar, como forma de ampliar o repertório dos atores para seus próximos trabalhos.

Ministrante

Leandro Faria tem 40 anos e é natural de Paranaíba (MS), é dramaturgo, diretor, produtor e ator. Estudou três anos de direção teatral na ECA-USP, em São Paulo, de 1996 a 1998 e interpretação na Escola de Arte Dramática EAD-ECA-USP, também na capital paulista, de 1999 a 2003. Atualmente, cursa o último ano de Letras Port/Ing, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Campo Grande.

Como ator atuou na premiada montagem de O Rei Lear, de W. Shakespeare, ao lado de Raul Cortez; Gota D’Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, direção de Regina Galdino. Participou da novela A Pequena Travessa, no SBT, com o personagem Ricardo Ramos. Foi diretor do grupo de teatro Six a Sèc no espetáculo A Cantora Careca, de E. Ionesco, finalista, representando o estado de São Paulo, no Prêmio Criação Teatral Volkswagen.

De 2010 a 2014, ministrou a oficina teatral de Criação e Montagem, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, onde escreveu e dirigiu O Ensaio da Loucura, 20 e Poucos Heróis…, O Santo Milagreiro, Salve-se Quem Puder, Os Amadores, Olimpíadas e No Centro da Própria Engrenagem; também dirigiu um dos textos clássicos de W. Shakespeare, Romeu e Julieta.

Coordenou o projeto mensal Conta uma História, que visava incentivar a leitura entre pais e filhos, entre 2011 e 2012. Diretor e ator no espetáculo A Sogra, (2013), adaptação de Marcio Veiga para a obra de Aluísio de Azevedo. Foi professor de teatro no Cedeg-Apae da Capital, de 2014 a 2015.

Fundador da Cia. Teatro Dois, com a peça de teatro Inocência, inspirado na obra homônima de Visconde de Taunay. Dramaturgia, codireção e interpretação no espetáculo “Subcutâneo” (2015). Coordenou, ao lado de Philipe Faria, a oficina de Criação Teatral/Musical, no Sesc Horto, em Campo Grande. Pela Cia. OFIT, é ator no espetáculo 3,4 Graus na Escala Richter, Dir. Nill Amaral, (2016 a 2018) e participa como ator convidado do projeto Amadores. Ator em diversos comerciais de TV.

No cinema, participou de inúmeros curta metragens, como Equê de Vuitton, (2003), de Dácio Pinheiro (SP); A Vez de Matar, A Vez de Morrer, (2015), de Giovanni Barros (RJ) trabalho que rendeu, recentemente, o prêmio de Melhor Ator no Festival Belo Jardim, em Recife (PE); O Mito Paralelo, (2014), de Marinete Pinheiro (CG); Nós O(u)tros, (2013), de Rodolfo Ykeda (CG), Não Me Lembro, (2015), de Fábio Flecha, entre outros. Ator na web série “Simão Morto”, 2015, de Breno Benetti e Luana Benetti. Mestre de cerimônias, de 2012 a 2013, do Sarau no Centro Cultural (CCJOG).

Em 2015 abriu a agência virtual de atores LFCasting, desenvolvendo a preparação e a produção de elenco para TV e cinema, com trabalhos em parceria com a produtora O2 Vídeos, de São Paulo, SP; 7Vídeos e Render Brasil.

Cronograma das aulas

Somente no mês de abril haverá uma programação especial, com datas e horários diferenciados, de maio em diante será as terças e quintas-feiras.

Abril – 17 e 19, das 18h30 às 21h30; 21, das 14h às 16h30; 22, das 15h às 17h; 24, das 18h30 às 21h30; e 28, das 14 às 16h30;

Maio – 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 das 19h às 21h;

Junho – 05,07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 das 19h às 21h;

Julho – 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 das 19h às 21h;

Agosto – 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 e 28 das 19h às 21h.

As inscrições acontecerão a partir de 10 de abril, de terça a sexta-feira, das 8h às 14h, os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro, munidos de cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação.