Show Chicão Castro e Sandro abrem show de Zeca Baleiro na Capital Integração de várias regiões do País fazem parte do espetáculo

Campo Grande (MS) - Uma noite repleta de emoção do início ao fim, conduzida por músicos que prometem surpreender o público pela qualidade do repertório. Assim será o show comemorativo de 20 anos de carreira de Zeca Baleiro em Campo Grande, que acontece no próximo dia 7 de julho, no Centro do Convenções Rubens Gil de Camillo.

Além do espetáculo do cantor e compositor maranhense, detentor de sucessos inesquecíveis, como “Telegrama”, “Balada de Agosto” e “Babylon”, entre tantos outros, a noite conta ainda com os shows de abertura de Chicão Castro e Sandro Bacelar, que vem de São Paulo encantar o público sul-mato-grossense.

Chicão Castro é o novo fenômeno da música regional. Com voz, simpatia e estilo únicos, conquistou o público em uma carreira que começou ainda na infância. Aos 9 anos de idade ganhou o seu primeiro violão e aos 12, o ritmo de uma bateria criou o sonho de montar uma banda. A primeira composição musical foi “Chorume”, aos 14 anos, inspirada no líquido de decomposição do lixo. Assim, aos 15 anos, nasceu a “Boca de Lobo”, formada por amigos da escola.

Seu repertório é formado pelo melhor do Pop Rock e seu talento o colocou nos mais variados espaços musicais da cidade. Atualmente a sua voz e a sua contagiante alegria, às vezes a bateria ou a percussão, têm aberto as portas em diferentes espaços.

Participar desse momento único da carreira de Zeca Baleiro em Campo Grande é motivo de alegria para o cantor. “É uma honra gigante participar desse evento”, avalia Chicão Castro.

O estilo espojado de Sandro Bacelar completa a noite. Recentemente o cantor manauara lançou seu novo trabalho, “Alegrar sua Saudade “ com composições com temática ambiental de sua autoria e da obra de músicos da Amazônia e de estados como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. A diversidade de ritmos vai além das fronteiras brasileiras quando inclui, além dos xote e baião, o chamamé e os batuques Ijexás adotados em religiões de origem africana. Os arranjos passeiam no limite entre o elétrico e o acústico, que podem ser conferidos nas baladas interpretadas pelo músico.

Zeca Baleiro, grande atração da noite, Nesse show comemorativo, ele traz novos arranjos de canções já consagradas. O público também pode esperar surpresas do cantor, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas. “O resto do show é surpresa”, comenta Zeca Baleiro.

O evento é realizado pelo programa MPB de A-Z, da FM Educativa, produzido e apresentado por Marcus Barão. “O programa completa um ano de sua nova versão e nosso objetivo é comemorar oferecendo um presente inesquecível, como o show do Zeca Baleiro ao nosso público sempre tão acolhedor e participativo”, avalia Marcus Barão.

Os ingressos são limitados e estão à venda na loja ¼ Colchões, localizada na Avenida Afonso Pena, 3835, por R$ 130 e meia entrada a R$ 65, dependendo so setor. Mais informações pelo: (67) 99921-0099.