Fátima do Sul Cidade do interior em MS realizará corrida da virada com premição para os vencedores " O 1º colocado irá faturar $500,00"

Acontecerá na cidade do interior do Mato Grosso do Sul, a 1ª Corrida da Virada de Fátima do Sul será realizada no dia 31 de dezembro. O evento esportivo que marcará o encerramento do ano, terá início marcado para as 17h 30min, com corridas de 7km, além da caminhada de 3.5km.

Tanto a largada quanto à chegada vão acontecer na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade de Fátima do Sul.

A prova é uma realização e propriedade do Professor Luiz Carlos Faques e AAFF Associação Atlética Fatimassulense de Futebol.

A distância será de 7.0 km para a Corrida e 3.5 Km para a Caminhada, com a participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritos.

Premiação:

Será em dinheiro para as categorias masculino e feminino nos 7.0 km, conforme a ordem de chegada:

1º lugar $500,00

2º lugar $400,00

3º lugar $300,00

4º lugar $200,00

5º lugar $100,00

Troféu de 1º à 3º lugares para todas as categorias por idade nos 7.0 km.

Medalhas de participação para todos os atletas que completarem o percurso no tempo determinado conforme o regulamento. (2h:00).