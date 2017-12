Cidade do Natal será palco da Festa da Virada pela primeira vez

Campo Grande terá 10 minutos de queima de fogos de artifício e muitos shows para comemorar a chegada de 2018. Pela primeira vez, a Cidade do Natal será palco da Festa da Virada, que neste ano foi denominada: “Reveillón da Família”. Uma oportunidade para o campo-grandense passar a virada do ano em comunhão com a família.

A Cidade do Natal estará aberta a partir das 16 horas, com início de shows às 20 horas. A primeira a subir ao palco a estrela da música sul-mato-grossense, também conhecida como a a “Dama do Rasqueado”, cantora Delinha.

Às 21 horas é a vez da dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio animar o público na Cidade do Natal. O cantor Chicão Castro continua a festa, com pausa para o show pirotécnico. A última atração do Reveillón da Família é a Banda Lilas, que encerra as atividades.

“A expectativa é de que 20 à 30 mil pessoas passem pelo Cidade do Natal, que terá segurança reforçada para a família campo-grandense”, afirma a secretária-adjunta da Cultura, Laura Miranda.

O público que passar a virada do ano na Cidade do Natal contará com uma grande estrutura, com banheiros químicos, espaço kids gratuito, personagens infatis, Casa do Papai Noel e praça de alimentação, com produtos de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Na cidade do Natal são comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.