Astrofísica Cientistas brasileiros revelam existência de novo planeta Equipe composta por sete pesquisadores também descobriu outros dois planetas

Planeta se encontra a 1,2 mil anos-luz da terra Foto: Leandro Negro/FAPESP

Cientistas brasileiros anunciaram a descoberta de um novo planeta. Em estudo publicado em uma revista britânica, os astrônomos revelaram a existência de um planeta a 1,2 mil anos-luz com o tamanho aproximado de Saturno.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a equipe composta por sete pesquisadores brasileiros atestou que o planeta orbita em uma estrela similar ao Sol e que a densidade dele é menor que a da água.

“Estimamos que a temperatura do planeta esteja em torno de 1.100°C e que possua ventos de milhares de quilômetros por hora”, explica o professor Marcelo Emilio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

A equipe também atestou a existência de outros dois planetas do tamanho de Júpiter no mesmo trabalho, mas que ainda precisam de mais análises.

Na avaliação do coordenador do Programa de Pós-Graduação do Observatório Nacional, Jorge Marcio Carvano, a descoberta mostra um avanço na astrofísica brasileira.

“Esse trabalho mostra o grau de maturidade da ciência brasileira. Os pesquisadores melhoraram algoritmos para tentar identificar planetas em outros sistemas. Isso é importante”, comentou.