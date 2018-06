Cultura Cineclube UFGD exibe Madame Satã no dia da Parada LGBT+ "Madame Satã teve 35 indicações a prêmios e venceu em 21 ocasiões"

Ator Lazaro Ramos vivendo o personagem que lhe rendeu o prêmio de melhor ator. Foto: Reprodução/Web

No próximo dia 30 de junho, dia da Parada do Orgulho LGBT+ de Dourados, o projeto de extensão Cineclube UFGD exibirá o filme Madame Satã (2001), estrelado por Lázaro Ramos, às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso). A entrada é gratuita.



Em Madame Satã, o cineasta Karim Aïnouz equilibra crueza e plenitude de estilo visual com uma visão “neomacunaímesca” no retrato de um personagem real. João Francisco dos Santos, artista transformista e criminoso conhecido como Madame Satã, foi uma figura singular da marginália carioca nos anos 1930.



“Eu sou filho de Iansã e Ogum, e de Josephine Baker eu sou devoto”, diz este frequentador da boemia da Lapa, entre golpes e mortes. O temperamento explosivo de Madame Satã constrói, pela destruição, uma vida emblemática, em atos movidos sem mesura por instinto e paixão. A câmera de Aïnouz age como um personagem dos ambientes fazendo o público participar intimamente da vida do protagonista, não apenas retratando a distância, mas se integrando à sua própria vida.



Madame Satã teve 35 indicações a prêmios e venceu em 21 ocasiões. No Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro do ano de 2003, por exemplo, foi vencedor nas categorias de Melhor Ator (Lázaro Ramos), Melhor Atriz (Marcélia Cartaxo), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Maquiagem.O filme não é recomendado para menores de 16 anos.

Confira o trailer:

Quando acontece a Parada?

A Parada do Orgulho LGBT+ de Dourados ocorrerá em 30 de junho, com concentração a partir das 14h30, na Praça Antônio João. A UFGD participa da organização da programação da Parada por meio da 2ª Mostra LGBTIQ+ de Cinema e de seu Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexual (NEDGS).

O núcleo colabora com apoio logístico, participação de Ligas Acadêmicas, textos de conscientização e esclarecimentos sobre questões de gênero e diversidade sexual para publicação em jornais e mídias sociais, dentre outros.