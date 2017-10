Comédia Cineclube UFGD exibirá comédia “A pequena loja de suicídios” neste sábado

Foto: Divulgação

A comédia francesa “A pequena loja de suicídios” será exibida na sessão do de sábado, dia 28 de outubro, dando continuidade à programação do mês do Cineclube UFGD. A exibição acontece às 17h, no Cineauditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso). A sessão é aberta ao público.

Em um mundo imerso em depressão e desesperanças, uma família ganha a vida vendendo artigos para ajudar pessoas a cometerem suicídio. Entretanto, os negócios da família enfrentam problemas quando o filho caçula decide mudar de uma vez por todas essa realidade.



Direção: Patrice Leconte

Duração: 1h25min

Categoria: Comédia Musical / Filme Musical



Confira o trailer em: https://www.youtube.com/watch?v=131autXNsuQ



CINECLUBE NO CAMPUS

Quem quiser participar também das sessões do Cineclube realizadas na Unidade 2 (sala 07 da FACALE), as sessões acontecem toda quinta-feira, às 16h, pelo Grupo de Estudos InterArtes.