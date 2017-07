Cultura Cinema francês é novamente atração no MIS em Campo Grande "Desde o dia 17 a 21 de julho (segunda a sexta-feira) serão exibidos filmes que retratam a pluralidade e a intensidade da sétima arte gaulesa"

Foto: Jornal DouradosAgora

Mantendo a tradição, o cinema francês é novamente a atração do Museu da Imagem e do Som (MIS) em julho. De 17 a 21 de julho (segunda a sexta-feira) serão exibidos filmes que retratam a pluralidade e a intensidade da sétima arte gaulesa. A mostra faz parte do projeto CineMIS e é uma parceria da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) com a Aliança Francesa de Campo Grande. A entrada é franca e as exibições acontecem sempre às 19 horas.

A curadoria é do jornalista Thiago Andrade e compõe um recorte que passa por relacionamentos, arte, conflitos sociais e políticos. Representa de forma marcante o caráter heterogêneo da produção local e também celebra o 14 de julho, a mais importante data cívica para os franceses (Queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa).

A Mostra Cinema Francês apresenta um olhar contemporâneo sobre a produção cinematográfica que ajuda a compor estes valores reconhecidos mundialmente e atualiza os laços entre Brasil e França, dando ao público a oportunidade de conhecer produções audiovisuais de grande qualidade. Confira a programação:

Segunda-feira (17 de julho) – Elle – Michèle (Isabelle Huppert) é a executiva-chefe de uma empresa de videogames, a qual administra da mesma forma que sua vida amorosa e sentimental: com mão de ferro, organizando tudo de maneira precisa e ordenada. Sua rotina é quebrada quando ela é atacada por um desconhecido, dentro de sua própria casa. No entanto, ela decide não deixar que isso a abale. O problema é que o agressor misterioso ainda não desistiu dela. Direção Paul Verhoeven. 2016 – Suspense – 2h10.

Terça-feira (18 de julho) – Sob o céu de satã – O padre rural Donissan está trabalhando na paróquia de um pequeno vilarejo. A jovem Mouchette, de 16 anos, mata o seu amado, fazendo todo mundo acreditar que ele se suicidou. Ela confidencia o crime para o padre e eles estabelecem uma estranha relação. Tentado por satã, ele é obrigado a colocar em teste a sua fé, provando que é verdadeiramente um sacerdote. Direção: Maurice Pialat. 1987 – Drama – 1h43.

Quarta-feira (19 de julho) – O Ódio – O judeu Vinz (Vincent Cassel), o árabe Saïd (Saïd Taghmaoui) e o pugilista Hubert (Hubert Koundé) vivem no subúrbio de Paris e encaram diariamente a discriminação e os abusos da polícia. Durante mais um dos corriqueiros confrontos com as forças da lei, Vinz encontra uma arma e jura assassinar um policial caso seu amigo Abdel (Abdel Ahmed Ghili), espancado em interrogatório, morra em decorrência dos ferimentos. Direção: Mathieu Kassovitz. 1995 – Drama – 1h35.

Quinta-feira (20 de julho) – Subway – Fred (Christopher Lambert) leva uma vida oportunista e se refugia no sistema de metrô de Paris. Em meio ao mundo subterrâneo ele sobrevive de furtos. Atualmente ele está fugindo dos capangas de um homem de negócios que roubou e está chantageando uma mulher rica, Helena (Isabelle Adjani), por quem está apaixonado. Apesar das adversidades, o maior sonho de Fred é ter uma banda de rock, mas não sem antes explodir um cofre e roubar um trem. Direção: Luc Besson. – 1985 – Policial – 1h44.

Sexta (21 de julho) – Adeus à linguagem – Um homem e uma mulher dividem a intimidade em uma casa, onde mora também um cachorro. Ela é casada, mas não há qualquer informação sobre sua vida fora daquele local. Os dois conversam sobre a questão da linguagem sob o ponto de vista filosófico, enquanto que o cão a tudo observa. Direção: Jean-Luc Godard; 2014; Drama; 1h43min.

A Mostra de Cinema Francês acontece de 17 a 21 de julho, sempre às 19 horas, com entrada gratuita.

O MIS fica no Memorial da Cultura e Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9178 ou pelo e-mail: mis.de.ms@gmail.com. (Com assessoria)