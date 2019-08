ESTRELA Cinemark exibe filme sobre Madonna com exclusividade Documentário mostra o início da carreira da Rainha do Pop

Madonna, o ícone da música pop mundial, chega com tudo à Cinemark em agosto. O documentário “Madonna + The Breakfast Club” terá exibição única e exclusiva na Rede em 16 de agosto, data em que a diva do pop completa 61 anos.

O filme, que integra a programação do Palco Cinemark – sessão dedicada a documentários e shows de artistas de sucesso –, conta a história real da estrela, desde o momento em que chegou pela primeira vez a Nova York até a gravação de seus primeiros discos. No início da carreira, Madonna fez parte do grupo “The Breakfast Club”, que dá título ao longa.

Escrito e dirigido por Guy Guido, o documentário traz entrevistas com os ex-membros da banda, relatos exclusivos, cenas de arquivo e muita música, incluindo a primeira canção composta por Madonna. O filme mostra também reencenamentos de momentos importantes da vida da diva do pop, interpretada pela atriz Jamie Auld.

A pré-venda já está disponível por meio do App Cinemark, no site e nas bilheterias da Rede. As entradas têm preço regular e seguem a tabela de cada cinema. Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Para mais informações, acesse https://www.cinemark.com.br/filme/palco-cinemark-madonna-the-breakfast-club

SINOPSE

SERVIÇO

“Madonna + The Breakfast Club” :

Dia: 16 de agosto, às 20:00

Ingressos: disponíveis nas bilheterias e no site da Cinemark (www.cinemark.com.br)