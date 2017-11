Circo do Mato participa da IV Mostra Fulano di Tal nesta quarta-feira

Foto: Franz Mendes

A Mostra Fulano di Tal, já em sua 4ª edição, foi pensada como uma forma do grupo apresentar ao público o que pesquisou, produziu e apresentou ao longo do ano, sempre contando com convidados e parceiros para compôr a programação. Este ano, além do teatro, a dança se fará muito presente. Nesta quarta-feira (22) o Circo do Mato participará da Mostra com OS CORCUNDAS, depois de apresentar o espetáculo em mais um festival internacional, desta vez em Mendoza na Argentina.

A obra foi montada na Europa em 2009 pelo seu criador Breno Moroni, circulando por Portugal e Itália, em 2011 foi montada pelo Circo do Mato à convite de Breno, e à partir daí, foi apresentada em vários festivais no Brasil, em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Goiás (GO) e ainda na Bolívia, Colômbia e Argentina.

Os atores utilizam o gromelô e a pantomima como recurso cênico e dramatúrgico, contando uma sensível e divertida história de amor. "Participei da montagem e acompanho o grupo em todas as apresentações, acabei assumindo também a operação de luz e som, e a cada apresentação ainda me emociono e me divirto, não me canso de apreciar esta obra" diz a produtora executiva do Circo do Mato, Laila Pulchério.

Os Corcundas é uma pantomima que conta a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro! Como um cão, tenta ser amigo, mas, tem medo dos homens! Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro. Um espetáculo que diverte e emociona!

Ficha Técnica

Texto, dramaturgia e direção - Breno Moroni

Atores circenses - Luciana Kreutzer e Mauro Guimarães

Figurino e material Cênico - Circo do Mato

Produção executiva, , operação de som e luz - Laila Pulchério