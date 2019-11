DANÇA Circula Dançurbana leva espetáculo 'Plágium?' para escolas municipais Milhares de estudantes têm participado das ações do projeto da Cia Dançurbana na Capital

O espetáculo 'Plagium?' Foto: Franciella Cavalheri - Cravo Filmes

Desde agosto alunos das escolas municipais Imaculada Conceição, Professora Arlene Marques de Almeida e Professor João Candido de Souza estão recebendo ações da segunda edição do Circula Dançurbana, da Cia Dançurbana. Nesta etapa final os estudantes recebem oficinas de mediação e apresentações do espetáculo ´Plagium? ´. O projeto, que busca conectar escola e dança, está sendo desenvolvido com o incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC) 2018, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O Circula Dançurbana busca estimular a prática da dança e possibilitar o contato com espetáculos artísticos, promovendo experiências únicas e enriquecedoras para os alunos e incentivando a aproximação entre educação e cultura no ambiente escolar. “Com o incentivo do FMIC ao projeto Circula Dançurbana estamos conseguindo levar ações de formação e cultura para milhares de alunos da rede pública de ensino. Desde o início da segunda edição do projeto mais de 1.500 estudantes participaram das oficinas de mediação e das apresentações artísticas”, destaca Marcos Mattos, diretor e coreógrafo da companhia.

O projeto acontece por meio de duas etapas. Na Etapa Escola o grupo realiza oficinas de mediação com os alunos (para aproximá-los do fazer artístico) e depois apresenta espetáculos de dança dentro da escola. As oficinas são conduzidas por Kelly Queiroz, arte-mediadora e mestranda em educação pela UEMS. E, na Etapa Espaço Cênico, o grupo leva os alunos para a Casa de Ensaio, para que assistam aos espetáculos em um espaço cultural, onde eles têm a oportunidade de ver a apresentação completa com iluminação cênica e cenário. Desde o início do projeto, os alunos participaram de oficinas e assistiram apresentações de três espetáculos do repertório da companhia: ´Poracê – O Outro de Nós´, ´FLUZZ´ e ´R.U.I.A´. Agora, é a vez de ´Plagium?´.

PROGRAMAÇÃO

As atividades referentes ao espetáculo ´Plagium?´ começaram em 08 de novembro com a realização de oficinas de mediação na EM João Candido de Souza. Depois, no dia 11, esse mesmo colégio recebeu apresentações deste espetáculo. Nos dias 19 e 20 de novembro, as ações serão para alunos da EM Professora Arlene Marques de Almeida, com oficinas de mediação no primeiro dia e apresentações do espetáculo no segundo dia. O Circula Dançurbana encerra suas atividades nos dias 02 e 03 de dezembro na EM Imaculada Conceição, com oficinas de mediação no primeiro dia e apresentações de ´Plagium?´ no dia seguinte.

ESPETÁCULO ´PLAGIUM?´

Em ‘Plagium?’, a Cia Dançurbana busca questionar a autoria em dança. Quais as ferramentas usadas para que uma criação seja considerada autêntica – original ou cópia? Tudo que criamos é original? A partir dessas indagações este trabalho apropria-se de recortes de obras de companhias de dança reconhecidas para criar um espetáculo particular. Nesta releitura há referências do trabalho original de 2009 e novas inspirações de espetáculos de companhias e artistas, como: Ginga Cia de Dança (MS), Cena 11 (SC), Membros (RJ), Quasar (GO) e até da Companhia Rosas (Bélgica).

SERVIÇO

Mais informações sobre o projeto ´Circula Dançurbana´ pela fanpage, pelo instagram, pelo telefone: (67) 99238-2829 ou pelo email contato.dancurbana@gmail.com.

*Com assessoria.