Dourados Clube do Litoral Central abre o 5º edição do FESDOM nesta quarta-feira Todos os shows e concertos do Festival Douradense de Música são gratuitos e a programação prossegue até 27 de outubro

O 5º Festival Douradense de Música (FESDOM) começa nesta quarta-feira (17), às 20h30, no Teatro Municipal, com o show do Clube do Litoral Central, banda formada por um coletivo de sete cantores, compositores e instrumentistas campo-grandenses que refletem a cena atual da música sul-mato-grossense.

Jerry Espíndola (voz e violão), Rodrigo Sater (voz e violão), Guga Borba (voz e violão), Ju Souc (voz e bateria), Renan Nonato (acordeon), Leandro Perez (voz e guitarra) e Rodrigo Teixeira (voz e baixo), cada um com sua história musical e muita coisa em comum: amizade, parceria, intimidade sonora, união e coesão de ideias para homenagear compositores como Geraldo Roca, Geraldo Espíndola, Almir Sater, Paulo Simões e Guilherme Rondon, Simona, além de bandas como Bêbados Habilidosos, Filho dos Livres e o Bando do Velho Jack.

Já na quinta-feira (18), às 20h, a apresentação será do Barra Choro, também no Teatro Municipal de Dourados. O grupo propõe uma abertura para o uso de instrumentos atípicos deste gênero como o Vibrafone, Trombone de pisto e Eufônio e é formado por Rhuan Enciso, Evair Silva, Lucas Rosa, Gilberto Rodrigues e João Coelho. Para manter viva a tradição do Choro, o grupo interpreta grandes clássicos de Pixinguinha, Waldir de Azevedo, Zequinha de Abreu, Chiquinha Gonzaga, Hermeto Pascoal, K. Ximbinho, entre outros compositores.

O FESDOM é uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a programação conta com apresentações de diversos estilos musicais transitando pela música clássica de concerto ao choro, samba, maracatu e jazz. O Festival conta com as parcerias do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura do Município de Dourados, Banco Sicredi e ADUF.

Clube Litoral Central

O Clube fomenta a música autoral investindo em um repertório que mescla composições próprias e reinterpretações de clássicos sul-mato-grossenses. O nome da banda, Clube do Litoral Central, é uma homenagem póstuma ao compositor Geraldo Roca, que batizou a moderna música sul-mato-grossense de “Música do Litoral Central”, conforme a canção título de seu disco homônimo lançado em 1997. A “Música do Litoral Central” tem ligação com a Bacia do Prata e bebe da mesma fonte que argentinos, uruguaios e paraguaios.

Barra do Choro

Surgiu em novembro de 2016, quando os colegas do curso de Música da UFMS Evair Silva e Lucas Rosa, ambos de 23 anos, desenvolveram a curiosidade e vontade de tocar a música popular, pouco tocada no curso de graduação de ambos. O grupo passou por diversas formações e hoje, além de Evair e Lucas, também fazem parte músicos sul-mato-grossenses João Coelho, de 18 anos, Gilberto Rodrigues, de 25 anos e Rhuan Enciso, de 27 anos. O grupo participa ativamente das atividades de choro na cidade de Campo Grande, tocando em concertos, bares, saraus, praças e feiras. Já se apresentou também no Teatral Grupo de Risco, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Casulo (Dourados-MS), Casa dos Ventos (Dourados-MS).

Programação

Dia 17 – às 20h30 - Clube do Litoral / MS, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 18 – às 20h - Barra Choro / MS, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 19 – às 20h - Nômade Orquestra / SP, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 20 – às 17h - Pantanal Group / MS, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 20 – às 20h - Clbe de Samba da Saudosa Clotilde / SP, na ADUF Dourados (Rua Arthur Frantz, 290, Parque Alvorada)

Dia 21 – às 20h - Quinta Essentia / SP, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 24 – às 20h - Villela e Osmar Medina/ MS, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 25 – às 20h - Quarteto Toccata / MS, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 26 – às 20h - Gibão Alaká/ SP, no Teatro Municipal de Dourados

Dia 26 – às 22h - Sarau do FESDOM | Show Catarse Retrô, na ADUF Dourados (Rua Arthur Frantz, 290, Parque Alvorada)

Dia 27 – às 20h - Marcelo Loureiro / MS, no Teatro Municipal de Dourados

Serviço

Confira a programação na página do evento: www.fesdom.com Mais informações no e-mail fesdomusica@gmail.com ou pelo telefone: 3410-2874.