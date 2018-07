Educação Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel realiza 2ª Festa da Família na Capital "A festa teve direito a algodão doce, pasteis e bebidas"

Foto: Tero Queiroz

A 2ª Festa da Família do Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel, de Campo Grande, aconteceu nos dias 11 e 12 de julho tendo um lindo encerramento na noite de ontem, quinta-feira (12), com apresentações de números aos muitos pais, familiares que foram prestigiar o evento e ver a homenagem dos pequenos a família.

Coordenadora Daniella Perabel sorteia rifa. Foto: Tero Queiroz

Segundo a Coordenadora Geral Daniella Penrabel, a festa está em sua segunda edição, sendo que a primeira foi realizada no ano passado e pelo o atrativo ter chamado muitos pais para ver seus filhos, a escola decidiu realizar uma segunda edição esse ano, “Trouxemos como tema desse ano, “Minha Família Chuva de Benção. Estamos muito felizes, superamos a expectativa de público’’, conta.

A festa teve direito a algodão doce, pasteis e bebidas. Rodrigo que é pai de três alunos que estudam no Tic Tac, fala da importância de eventos como esse que traz os pais para dentro da escola. De acordo com Rodrigo, essas ações proporcionam uma participação efetiva dos pais no crescimento e educação dos filhos, “Meus são três, um está no jardim 3, tenho a menina no quarto ano e um outro no terceiro. Eu matriculei eles no Tic Tac esse ano, e é visível que essa preocupação deles em manter a família efetivamente participante dá certo. Eles se tornaram crianças mais organizadas, sabem a hora de fazer a tarefa, guardam seus materiais, está sendo muito bom”, comenta o pai que preferiu não revelar seu sobrenome e preservou o nome dos filhos.

Tendo sido iniciada as 19 horas, a festa seguiu até as 21 horas da noite de ontem, ainda como atrativo a escola proporcionou a participação dos pais na brincadeira, “A cada vez que soar o sino, acontecerá alguma coisa com os pais”, alertou a Coordenadora Daniela, durante sua fala na condução das atividades do evento.

Os pais aguardando a entrada para as apresentações de seus filhos e atentos ao soar do sinal. Foto: Tero Queiroz.

A Festa da Família desse ano, segundo a mãe de uma das pequenas que se apresentaram, estava com uma organização impecável, “Nossa, gostando muito, achei tão linda a minha ‘filhota’ ali, fazendo aquela homenagem para nós, o Vô dela estava emocionado”, explicou a mãe que também preferiu não se identificar.

Apresentação dos pequenos aos seus pais. Foto: Tero Queiroz.

Além das comidas e bebidas a festa trouxe dois personagens famosos para tirar uma foto ao lado das crianças. O Homem Aranha e a Frozen também marcaram suas ilustres presenças e arrancaram lindos olhares e sorrisos das crianças.

Personagens famosos de filmes. Foto: Tero Queiroz.

Fábio, que é pai da Maitê, do 4º ano e a da Gabriela do 2º ano, explica que a ação da escola é linda, pois segundo ele é um momento especial, “Tem pais que tem reuniões eles não podem ir, esse é um momento que eles podem comparecer né, para nós é algo novo. Poxa, é aonde as crianças nos sentem presentes”, explica Fábio, que é autônomo, proprietário de um lava jato na Capital.

A Coordenadora conta ainda como foi a preparação para a apresentação dos alunos, “Assim que passa a homenagem do dia das mães, em maio, a gente começa a seleção das músicas e o que vai ser feito. E a gente faz os ensaios a partir de junho, sendo um mês batido de ensaios”, diz a diretora.

Crianças se apresentam na 2ª Festa da Família do Colégio Tic Tac. Foto: Tero Queiroz.

Após muitas apresentações, fotografias, filmagens e pais emocionados com as apresentações de seus filhos, chega a vez do bingo, que sorteou inúmeros brindes aos pais.