Aventura Colorido dos paraquedas ganha céu da Capital na próxima semana

Adrenalina e uma sensação de liberdade indescritível. Quem já saltou de paraquedas jura que é uma das experiências mais inesquecíveis da vida. Para proporcionar aos sul-mato-grossenses esses sentimentos, o grupo Pantanal Paraquedismo traz de volta ao céu do Estado as cores de seus paraquedas, na Ação Radical de Combate às Drogas.

Durante os dias 10, 11 e 12 de março será montada uma estrutura completa no aeroporto Pouso do Aviador (AeroXing), a 20 minutos do Shopping Campo Grande. Lá, os melhores profissionais, equipamentos e uma das melhores aeronaves do Brasil estarão preparados para quem pretende se entregar à prática do paraquedismo.

Além de trazer de volta ao Estado a modalidade, o organizador Rodrigo Donatelo explica que a ideia é mostrar que o paraquedismo pode unir diferentes grupos e idades, tendo como propósito principal o combate às drogas. “Acreditamos que é possível ter uma vida cheia de aventura e adrenalina sem o uso de substância químicas e o paraquedismo pode promover essas sensações de maneira totalmente saudável”, afirma Donatelo.

Desde seu início, o grupo é parceiro da Clínica de Tratamento de Dependentes Químicos, a CERTA, de Campo Grande. Durante o evento, toda a renda da venda das camisetas do evento será revertida para a CERTA.

Sobre o evento

A Ação Radical de Combate às Drogas acontece nos dias 10, 11 e 12 de março, no aeroporto Pouso do Aviador (Aeroching), na saída para Três Lagoas, a 20 minutos do Shopping Campo Grande.

O evento, voltado a toda a família, terá estrutura completa, com banheiros, atrações para crianças e uma praça de alimentação com FoodTrucks.

Quem se interessar em participar dos saltos de paraquedas, deve entrar no site www.pantanalparaquedismo.com.br. Nele é possível cadastrar seus dados e agendar o horário dos saltos, que vão do nascer ao pôr-do-sol.

Serviço-Para informações, ligue (67) 3365-0000 e (67) 98402-2378 (também contato via WhatsApp) ou acesse www.pantanalparaquedismo.com.br. (Com Assessoria)