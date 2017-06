Música Com show na Capital, Zeca declara sua admiração pela música de MS

Pouco mais de uma semana antes de celebrar 20 anos de carreira em um show inédito em Campo Grande, Zeca Baleiro declara seu amor por Mato Grosso do Sul.

O maranhense, responsável por sucessos inesquecíveis, como “Telegrama”, “Dezembros” e “Babylon” chega à Capital no próximo dia 7 de julho, mas antes mesmo dessa celebração, faz questão de expressar sua relação com o Estado.

“Sempre fui fã da música feita em Mato Grosso do Sul, que extrapolou fronteiras. Almir Sater, Paulo Simões, Geraldo Rocca, Guilherme Rondon e toda família Espíndola, em especial o Geraldo, que reputo como um baita trovador”, revela Zeca Baleiro.

Com novos arranjos e homenagens e outros grandes nomes da música regional, Zeca promete um show especial e surpreendente. “Contemplarei várias fases da minha carreira, além de tocar canções nvas e de outros autores também”, adianta o cantor.

A relação de Zeca Baleiro com MS é comprovada pela presença de um músico sul-mato-grossense em sua banda, o pianista Adriano Magoo. O Show de Zeca Baleiro na Capital celebra o aniversário do programa MPB de A-Z, da 104 FM Educativa.

Além de Zeca Baleiro, o show contará com as participações do fenômeno da música regional, Chicão Castro e o convidado Sandro Bacelar, de São Paulo. Os ingressos são limitados e estão à venda na loja ¼ Colchões, localizada na Avenida Afonso Pena, 3835, por R$ 100 e R$ 130, de acordo com o setor.

Sobre o show - Em 2017, Zeca Baleiro viaja o Brasil para uma série de espetáculos, em comemoração aos 20 anos de carreira. Na apresentação, que faz parte de uma série de espetáculos comemorativos, o cantor é acompanhado por dois amigos com quem tem dividido palcos e estúdios em ocasiões diferentes ao longo de sua carreira: Tuco Marcondes (guitarras e vocais) e Adriano Magoo (teclados, sintetizadores e acordeon).

Nesse espetáculo, Zeca Baleiro traz toda sua trajetória musical, com arranjos contagiantes de canções já consagradas como “Era Domingo”, “Telegrama”, “Meu Amor Minha Flor Minha Menina” e “Babylon”. O público também pode esperar surpresas do cantor, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas.

Zeca Baleiro celebra 20 anos do lançamento de seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, em 1997. Desde então, lançou outros nove discos de inéditas, vários projetos especiais e oito DVDs. Em 2014 lançou seu primeiro álbum infantil, “Zoró [bichos esquisitos] Vol.1”, que ganhou um aplicativo e saiu em DVDcom animações em 2016, mesmo ano em que lançou “Era Domingo”, seu 10º álbum de inéditas.

Serviço

Show Zeca Baleiro – comemoração 20 anos de carreira

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Data: 7 de julho, às 21 horas

Ingressos: Lojas ¼ Colchões

Informações: (67) 99921-0099.