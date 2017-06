Diversão Com comidas típicas e música, Arraiá do Bosque começa hoje

Nesta quinta-feira (8), tem início o Arraiá do Bosque, Quinta Gastronômica e muitas atrações para toda a família

Preparem a camisa xadrez e o chapéu de palha, que uma das festas mais animadas do nosso país vem aí, o Arraiá do Bosque dos Ipês! A partir desta quinta-feira, 8 a 25 de junho a praça central do shopping será o palco de muitas brincadeiras, comidas típicas e diversão. O espaço está todo decorado e com clima de Festa Junina.

O objetivo principal do evento é trazer um momento em família, onde as pessoas poderão participar dessa importante festa popular, porém de uma maneira mais lúdica, dentre as atrações: a boca do palhaço, pescaria, argolas, concurso de quadrilha, desfiles de caipira e pet. Na praça de alimentação terá cozinha experimental com a gastronomia junina.

O valor do ingresso para o Arraiá do Bosque será R$ 10 e as crianças podem brincar à vontade. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 15h às 21h, sábado das 10h às 21h e aos domingos e feriados de 12h às 19h.

Quinta Gastronômica

Para as pessoas que queiram reunir os amigos e relaxar após o trabalho com a família, e ainda, experimentar e conhecer as diferentes opções gastronômicas terá a opção de participar da “Quinta Gastronômica”, que acontecerá todas as quintas-feiras na praça de alimentação das 18h às 21h. O cantor Chicão Castro irá animar a abertura do evento com música ao vivo.

Entretenimento

Como mais um atrativo aos visitantes, o Arena Jump chegou recentemente ao Shopping Bosque dos Ipês e garante diversão para todas as idades. A atração divide espaço com o Kart e proporciona não apenas a oportunidade de brincar com piscina gigante de espumas, slackline, tabelas de basquete, piscina de bolinhas e área livre para a prática de saltos radicais. O parque possui equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais para orientar os usuários. Crianças de até seis anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável.

Os valores para a Arena Jump é a partir de R$ 25. A atração abre todos os dias das 12h às 22h, ao lado do Kart. Para quem quer andar de Kart, o local está aberto aos sábados, domingo e feriados, os valores são a partir de R$ 45,00.

Além disso, o Shopping também oferece atrações gratuitas para toda a família aproveitar o fim de semana. No domingo, dia 11, a peça teatral da Arena Bosque será “As Aventuras de Bagacinho em: Quem conta um conto, cria um ponto”, às 15h30.

Serviço

O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados. (Com Assessoria)