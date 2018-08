Réveillon Bonito de Lá Musique Com Djs nacionais, Réveillon Bonito de Lá Musique já libera convites para vendas

O Réveillon Bonito de Lá Musique terá grande queima de fogos na virada do ano. Uma grande festa com muita música eletrônica. Também contará com djs nacionais e uma mega estrutura. O evento acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 23 horas, na Praia da Figueira, em Bonito. Os convites já estão às vendas.

As atrações serão divulgadas ao decorrer do ano.

*ÁREA VIP* promocional R$200

Open Bar das 23h às 6h

Whisky 8 anos, Vodka Importada, Champagne ,Gin, Caipiroskas de Frutas, Mojitos, Cerveja Bud 269ml, Refrigerante e Água

OBS: Sem open food neste setor

*BANGALÔS AVULSOS ou FECHADOS*

Open Bar das 23h às 6h

Whisky Old Parr 12 anos, Vodka Grey Goose, Champagne Salton, Gin Tanqueray, Aperol, Caipiroskas de Frutas, Mojitos, Cerveja Corona, Refri e Água

Open Food de 01h às 04h da manhã

Hambúrgueres gourmet, Temakis, Açaí e Sorvetes

*BANGALÔS AVULSOS* promocional R$320

*BANGALÔS FECHADOS* 12 pessoas: 4 mil e quatrocentos reais

Garçom Exclusivo, 01 boné, 01 par de chinelos

Informações 67 99297-9391 e 98112-7935

*rbm2019.com.br pelo site em 3x cartão*

*Estacionamento:* R$ 30 antecipado promoters e postos de venda (às 22h abre o estacionamento)

OBS: Na compra da virada você *GANHA OUTRAS DUAS FESTAS!* Sexta 28/12 (Bonito Viola) E sábado 29/12 (Esquenta) com *entrada FREE até as 23:30* – local CMU (Centro de Múltiplo Uso).