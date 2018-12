Réveillon De Lá Musique Com DJs nacionais, Réveillon De Lá Musique acontece em Bonito

O Réveillon Bonito de Lá Musique terá grande queima de fogos na virada do ano. Uma grande festa com muita música eletrônica. Também contará com DJs nacionais e uma megaestrutura. O evento acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 23 horas, na Praia da Figueira, em Bonito. Os convites já estão às vendas.

Os DJS Audiogo, Chemical, Clubbers e Nathalia Borges animam essa super festa. Os bangalôs já estão esgotados. Últimos convites de área vip. Mais informações pelo site www.rbm2019.com.br.

Área Vip e Open Bar das 23h às 6h

Whisky 8 anos, Vodka Importada, Champagne ,Gin, Caipiroskas de Frutas, Mojitos, Cerveja Corona, Refrigerante e Água

OBS: Sem open food neste setor, porém haverá venda no Food Truck do Hambugreria, bicampeão Burger Fest 2018.