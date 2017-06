Devotos Com duplas sertanejas, Festa da Padroeira acontece neste sábado

“Mãe do Perpétuo Socorro – Ícone do amor”, com este tema a Festa da Padroeira deste ano promete reunir milhares de devotos no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. A festa tem início no sábado (17) e seguirá até o dia 25 de junho.

A festa é dedicada a ela, Mãe do Perpétuo Socorro que é a padroeira de muitas cidades no mundo, inclusive de uma país, o Haiti. Aqui em Mato Grosso do Sul é padroeira de cinco cidades: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

A Festa começará no dia 17 de junho com a Novena para crianças e a Missa de Abertura do Novenário. Além da tradicional novena, durante os nove dias de festa terão ainda visitas do ícone de Nossa Senhora a vários órgãos públicos. Os fiéis rezarão o terço em diversos idiomas, como inglês, espanhol, francês, italiano e japonês, pela Paz Mundial.

Haverá também benção aos motociclistas, ciclistas e motoristas. Logo após cada bênção, todos reunidos sairão em procissão com os veículos pela cidade.

Durante todos os dias também terão atrações culturais no Santuário, como shows, quadrilha das crianças, pescaria, apresentações de dança, brinquedo para as crianças e praça de alimentação. Dentro da programação da festa haverá ainda o sorteio de três veículos, zero quilômetro. O primeiro prêmio será um Grand Siena Fire Evo. O segundo e o terceiro será um Fiat Mobi Easy cada um.

Confira as programações religiosa e social:

Social:

Dia17 (sábado):

• Dança: Grupo Mirim de Danças Folclóricas Colônia Paraguaia

- Grupo Hazine de Layla

• Música: Vinicius Arguelho

The Acoustics

Dia 18 (domingo):

• Dança: Quadrilhas da Catequese

• Música: Grupo Sam Baê

Pedro e Guilherme

Dia 19 (segunda):

• Música: Léo e Netto

Dia 20 (terça-feira):

• Música: Erike e Jhony

Dia 21 (quarta-feira):

• Música: Grupo Laço de Ouro e Castelo

Dia 22 (quinta-feira):

• João Paulo

Dia 23 (sexta-feira):

• Música: Fábio Cunha & Grupo Batidão

Dia 24 (sábado):

• Dança: Grupo Hazine de Layla - Professora Layla Cris

• Música: Herdeiros do Chamamé

Dia 25 (domingo):

• Dança: Grupo de Dança Colégio Tic-Tac

• Música: Alma Sertaneja

Confira a programação religiosa:

Dia 17 (Sábado):

15h00 Novena para as crianças

19h00 Missa de abertura do Novenário

Dia 18 (Domingo):

07h00 Missa e Bênção dos ciclistas

08h00 Passeio Ciclístico até o Aeroporto

10h00 Missa e Bênção das crianças

16h00 Missa e Bênção dos Motociclistas

17h00 Passeio Moto ciclístico até o Aeroporto

20h00 Missa e Bênção dos Jovens

Dia 19 (Segunda-feira):

19h00 Missa pelas almas: 3º dia do Novenário

Dia 20 (Terça-feira):

19h00 Missa do 4º dia Novenário

Dia 21 (Quarta-feira)

Novenas: - 5º dia Novenário

Dia 22 (Quinta-feira):

09h / 15h e 19h - Missa, bênção do Santíssimo e imposição do escapulário

12h00 Cerco de Jericó

Dia 23 (Sexta-feira):

19h00 7º dia Novenário

Dia 24 (Sábado):

18h00 Terço pela Paz Mundial (em espanhol, inglês, francês, italiano e japonês)

19h00 Missa - 8º dia Novenário

Dia 25 (Domingo): Festa

07h00 Missa e Bênção dos Motoristas

08h00 Carreata e Bênção dos carros

18h00 Solene Procissão Luminosa

19h00 Missa Solene da Festa