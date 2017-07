Arraial do Servidor Com entrada gratuita, Arraial terá shows e sorteio de prêmios Durante a festa serão sorteados tablets, fornos microondas, sanduicheira, ventiladores, batedeira e uma televisão 32”.

Foto: David Majella

Além das tradicionais comidas e bebidas típicas, a terceira edição do Arraial do Servidor Público de Mato Grosso do Sul que acontece neste sábado (01.7), no Clube Estoril, terá sorteio de prêmios e show interativos.

A programação terá início às 18h e contará com atrações como o cantor Evandro Campos, o grupo Eco do Pantanal e o DJ Juju, além de brincadeiras e uma grande dança que será organizada pelos servidores. A novidade deste ano ficará por conta de uma premiação especial ao melhor casal caipira.

Toda arrecadação será destinada a instituições filantrópicas, por meio da comercialização de bebidas e comidas típicas. A entrada será gratuita, e os servidores poderão apresentar sua matrícula ou o número do seu RG para participar do sorteio de prêmios. Durante a festa serão sorteados tablets, fornos microondas, sanduicheira, ventiladores, batedeira e uma televisão 32”.

Responsável pela organização do evento, o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis explica que a iniciativa do Governo, além de promover solidariedade, investe na valorização do servidor público, ao mesmo tempo em que prestigia as tradições da cultura popular. “Nosso foco é promover a integração e o bem-estar dos servidores”, pontua.