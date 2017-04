UCDB Com entrada gratuita, Museu das Culturas promove atividades recreativas

O Museu das Culturas Dom Bosco promove na Semana do Índio, de 18 a 21 de abril, várias atividades recreativas com a participação de alunos de escolas de Campo Grande. Na quarta-feira (19), Dia do Índio, a entrada será gratuita para toda a população.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer zunidores da etnia Bororo, totens utilizados no ritual Kuarup, cerâmicas e milhares de outras peças de diversas etnias indígenas do Centro-Oeste e da Amazônia. O acervo de minerais, fósseis e animais taxidermizados (empalhados) da fauna brasileira, em especial do Cerrado, como onça-parda, tamanduá-bandeira, lobo-guará, jacaré, jiboia, pirarucu e casal de emas são outros atrativos do local.

“Durante o Dia do Índio, a população em geral também terá a oportunidade de participar de visita monitorada, o que enriquece ainda mais o conhecimento daquilo que está em exposição, mostrando a diversidade cultural que o Brasil carrega nessa herança histórica do descobrimento”, destaca o coordenador geral do Museu, Dirceu Mauricio Van Lonkhuijzen.

O Museu das Culturas Dom Bosco está localizado na Avenida Afonso Pena, 7000, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O funcionamento é de terça a domingo (inclusive feriados): das 8h às 16h45, sendo o valor do ingresso R$ 5 (preço promocional de meia-entrada para todos). Crianças até 7 anos, acompanhadas de responsável não pagam. Mais informações pelo telefone (67) 3326-9788 ou acesse o site www.mcdb.org.br. (Com Assessoria)