Show Com mais de cinco atrações, Vegas Pub comemora 1 ano neste sábado

Foto: Rafael Duarte/Divulgação

Com mais de cinco atrações, Vegas Pub comemora um ano neste sábado (18) em Campo Grande. O ambiente em pouco tempo virou atração dos campo-grandenses nos finais de semana. O local já recebeu grandes nomes da música.

Para comemoração estão confirmadas as apresentações da dupla Kid e Kenner, Fred e Victor, Léo Andrade e Rafael, João Pedro e Júnior, e o pagodeiro Vini Barreto, Samba Dez, Pagodeaé e o som do DJ Magão.

Os eventos sempre lotam por lá Foto Rafael Duarte

Um dos sócio-proprietários Luiz Gustavo explica como surgiu a idéia de abrir o Vegas Pub na Capital. Ele conta que em 2015 recebeu uma proposta de venda do local, em seguida fez o convite para o Lucas Barreto, Cesinha Escolarte e Junior Cardoso para participar da sociedade, a projeto deu certo e hoje eles são sócios da casa noturna.

A concretização do projeto foi firmada em janeiro do ano passado. “O interesse em montar uma própria casa noturna surgiu depois que diversos lugares na capital foram interditados por falta de alvarás e com isso surgiu a idéia de ter o próprio espaço para realizações de eventos”, explica Luiz Gustavo.

De acordo com Gustavo, a casa conta com um grande time, composta por segurança e funcionários. “Mas o número de trabalhadores aumenta de acordo com cada evento, podendo variar de 15 a 30 funcionários”, afirmou. Também contam com uma quantidade de promoters que ajudam na divulgação e realização de eventos.

Desafios e dificuldades

Pra quem imagina que manter uma casa noturna na cidade é fácil, Gustavo explica as dificuldades enfrentadas durante esse período de crise que o país passa. “Nosso desafio foi conseguir se manter em funcionamento diante de uma grande crise financeira nacional que afetou fortemente o mercado e também acertar o público da casa”, explicou Gustavo.

Mas a experiência com eventos superou fez que com os sócios superasse todas as dificuldades pelo caminho. Luiz Gustavo trabalha há 14 anos no ramo de festas e também é empresário imobiliário. Já Lucas tem 8 anos na noite, além de trabalhar na Defensoria Pública Estadual é acadêmico de Direito. Outro sócio, o Cesinha Escolarte também tem experiência com eventos e faz faculdade de Educação Física e o Júnior Cardoso é contador.

Serviço- O Vegas Pub fica localizado na rua Trindade, 413. Outras informações a respeito da casa ou dos eventos é só entrar em contato pelo telefone (67) 99258-9840.