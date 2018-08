JART - 2018 Com palestrantes e profissionais internacionais começa a Jornada das Artes na UEMS "Toda a programação pode ser conferida aqui"

Essa é a quinta edição, o evento tem por tema desse ano: “Para que serve o Ensino das Artes na Escola?” Foto: Luiz Khalaf

Teve início hoje, quarta-feira (29) e segue até sexta-feira 31/08, a Jornada de Artes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – JART, que é um evento bienal realizado pelo curso de Artes Cênicas da UEMS.

Segundo os organizadores do evento, estes que são alunos e professores da unidade, a JART tem como objetivo promover discussões e reflexões acerca da pesquisa em arte, nos âmbitos do fazer artístico e abrange também arte na educação e na pesquisa científica.

Feirinha de artesanato, venda de livros e entrada da universidade com logo do evento. Foto: Luiz Khalaf.

O evento desse ano conta com oficinas, palestras, mesas de discussões com profissionais de carreira acadêmica e artística (Nacional e Internacional), comunicações orais de diferentes acadêmicos (graduados, mestres e doutores e respectivos estudantes dessas, além de apresentações de trabalhos artísticos das mais variadas linguagens (dança, teatro, Artes Visuais (nas suas variadas práticas), música, cinema, performance e circo visando aproximar as reflexões e práticas entre os diferentes fazeres e linguagens da arte na pesquisa, na produção artística e no ensino de arte.

Essa é a quinta edição, o evento tem por tema desse ano: “Para que serve o Ensino das Artes na Escola?”, visando a reaproximação entre as linguagens artísticas tendo em vista a constituição de documentos norteadores da Educação Brasileira (BNCC) e sobre a Arte que entraram em vigor recentemente.

A proposta segundo a organização do evento, é discutir as questões ligadas à arte que envolvam as inter-relações entre as linguagens da arte no que tange as práticas artísticas, as pesquisas sobre arte e o ensino de arte – tendo sempre em mente a ideia de “Para que serve o Ensino das Artes na Escola?” – no cenário contemporâneo em que a arte tem “sofrido” retaliações de diferentes proposições sociais.



Feirinha de artesanato. Foto: Luiz Khalaf.

Ainda segundo detalhes fornecidos no site do evento, essa edição internacional, ocorrerá em conjunto com o III Seminário Cultura e Educação e o I Congresso Estadual para Arte Educadores de Mato Grosso do Sul, tendo esses últimos uma organização específica, com a proposição de mesas redondas e oficinas.

Haverá ainda lançamentos de livros de educadores, mesas de debates, e uma das debatedoras será com Jussara Miller que é bailarina, coreógrafa, e Prof. Dra. do Salão do Movimento e da Pós Graduação na Técnica Klauss Vianna, na PUC-SP. É autora dos livros: “A Escuta do Corpo” e “Qual é o corpo que dança?” publicado pela Editora Summus.

Veja a programação

Serviço:

O evento teve início hoje as 8h e segue com feira de livros e artesanatos. Mais tarde haverá ainda palestras, e nesta quarta-feira a previsão de encerramento das atividades da JART é as 22 horas segundo os organizadores. A UEMS fica localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155, no Bairro José Abrão em Campo Grande - MS. Os interessados em prestigiar o evento podem conferir a programação completa no site e página do evento no Facebook.