Com público de mais de 3 mil pessoas, IMCG comemora 36 anos com 5º Arraiá da Mirim

O Instituto Mirim de Campo Grande comemorou os 36 anos de fundação em grande estilo. O aniversário foi festejado durante o 5º Arraiá da Mirim, que aconteceu neste sábado (16), no Teatro de Arena do Horto, que está localizado na Rua Anhanduí, 620, Centro.Mais de 3 mil pessoas prestigiaram o evento que segue toda a tradição dos festejos juninos e conta com diversas barraquinhas de comidas e bebidas típicas, bem como de brincadeiras.

Arroz de carreteiro, cachorro-quente, pastéis, caldos, espetinho, arroz doce, bolos, pamonhas, maçã do amor foram algumas das guloseimas vendidas no local. Já as brincadeiras ficaram por conta da tradicional pescaria, boca do palhaço, barraca das argolas e correio elegante.

Cursante no Instituto Mirim, Arthur Santos, de 15 anos, gostou mesmo foi da comida e da quadrilha. “Eu dancei a quadrilha e me diverti muito. Também gostei das comidas, está tudo muito gostoso”, disse o estudante.

A ex-aluna Marina Vitória dos Santos, de 16 anos, disse que foi para se divertir. “A festa está ótima, vim curtir. Está muito bom, cheio de gente. Muito melhor que no ano passado”, afirmou.Para o prefeito, a festa é exatamente para que os jovens possam confraternizar e se divertir. “Essa festa é para que vocês venham se divertir. Que Deus possa tocá-los para que sejam cada vez mais prósperos e que realizem o sonho de cada um de vocês”, afirmou.

Presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade, a primeira-dama Tatiana Trad, prestigiou a festa e pontuou a importância do instituto para a vida dos jovens. “Cada jovem que passa por aqui tem a vida transformada. São 36 anos de história e isso precisa ser celebrado. Estou muito feliz de fazer parte deste momento”, afirmou.

Já a diretora executiva do Instituto Mirim, Cláudia Penteado, fez questão de frisar que a festa foi pensada com muito carinho para que todos pudessem participar e comemorar os 36 anos de IMCG.

“Queríamos que todos pudessem vir e se divertir. Cobramos apenas o custo do que oferecemos. A ideia é que os familiares dos mirins e a comunidade em geral aproveitasse a nossa festa e se divertisse com a gente”, finalizou.