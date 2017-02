Esporte MS Com quase 4 gols por partida, tocedor é motivado para Campeonato Estadual "As oito partidas disputadas até agora pelo Campeonato Estadual 2017 mexeram no placar e 30 gols foram marcados"

Foto: Site da FFMS

As oito partidas disputadas até agora pelo Campeonato Estadual 2017 mexeram no placar e 30 gols foram marcados, a maioria em confrontos realizados no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, reaberto em janeiro com as obras de adequações realizadas pelo Governo do Estado.

A principal praça esportiva do futebol sul-mato-grossense foi palco de bons espetáculos nesse início de temporada, e a maior goleada foi aplicada pelo Operário, melhor ataque: 4 a 0 diante do União/Abc, na última quarta-feira (01).

Com a bola balançando nas redes – 3,75 gols por partida, o torcedor também está motivado e a média é superior à do campeonato de 2016 após duas rodadas. O retorno do Operário ao profissionalismo atraiu sua torcida fanática e houve filas na compra de ingressos nas bilheterias do estádio.

Artilheiros

Conforme levantamento realizado pela Federação de Futebol de MS (FFMS), assumiu a liderança da artilharia do campeonato o jogador Marcelo, do União/ABC, que marcou quatro gols contra o Costa Rica, no último sábado. Com dois gols: Agnaldo, Rodrigo Gral e Wilson, do Operário; Roger, Comercial; Tiago, Chapadão; e Cadu, Costa Rica.

Classificação

No Grupo A, o Operário, com duas vitórias, lidera isolado, com seis pontos. Em 2 º, Chapadão, 4; 3º Comercial, 3; 4º União/Abc; 5º Costa Rica, 1; 6º Novoperário, 0. No Grupo B, o Corumbaense, que estreou bem fora de casa (venceu o Ivinhema por 2 a 1, lidera com três pontos. Em 2º, 7 de Setembro, 1; 3º Naviraiense, 1: 4º Urso, 0; 5º Águia Negra, 0: 6º Ivinhema, 0. (Com assessoria).