Música Com quase 40 anos de carreira, Tonico da Viola faz show na Capital

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (11) o sambista Tonico da Viola se apresenta mais novo e charmoso bar de Campo Grande, o Giga's Bar. Com decoração rústica que dá aquele clima caseiro, o bar oferece porções, cerveja bem gelada e muita música.

Tonico é natural de Campo Grande, e comemora este ano 40 anos de carreira. O sambista já se apresentou em palcos de todo estado, em São Paulo e claro no berço do samba Rio de Janeiro onde tocou em shows com Jovelina Perola negra entre outras artistas renomados. Aqui, Tonico abriu show de Nelson Sargento e Monarco.

No repertório, clássicos do samba como Cartola, Noel Rosa, Monarco, João Nogueira, Velha Guarda da Portela, Paulinho da Viola e sambas atuais como Zeca Pagodinho.

O show começa às 19h.

Serviço

Giga's bar, fica na rua Padre João Cripa, 2619, 3043-6909