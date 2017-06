Festa Julina Com renda revertida para entidades, Arraial do Servidor acontece em julho

Com renda totalmente revertida às entidades assistenciais, o 3º Arraial do Servidor Público do MS, que acontece no primeiro sábado de julho, no Clube Estoril, promete movimentar os servidores do Estado em torno de uma grande fogueira de solidariedade.

Realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), a festança vai reunir servidores, familiares e amigos a partir das 18h e contará com a tradicional dança e casamento caipira, espaço dedicado às crianças com brinquedos, jogos e recreação infantil, além das barraquinhas com comidas e bebidas típicas das comemorações juninas.

Como nas edições passadas do Arraial, a comercialização de bebidas e comidas típicas será destinada a diversas entidades assistenciais; Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), Sociedade Espírita Alan Kardec (Seak), Conferência Vicentina do Imaculado Coração de Maria, Cotolengo, Posto de Assistência Bezerra de Menezes, Clube de Mães Cedeg/APAE, Liga do Bem e contará com a participação da equipe do Cei Zedu.

Em 2016, aproximadamente 2,3 mil pessoas participaram da festa.

Titular da pasta responsável por promover ações de integração para o servidor público, o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, faz o convite: “Promover o bem estar do nosso servidor também é nossa responsabilidade. Nosso objetivo é que essa edição seja tão animada quanto a do ano passado que reuniu 2,3 mil pessoas entre servidores, familiares e amigos numa grande confraternização. Vista seu traje caipira, e venha participar dessa festa bonita que estamos preparando”.

Nesta edição serão duas atrações musicais que prometem animação do inicio ao fim da festa. O sertanejo regional fica por conta do grupo Eco do Pantanal e o cantor Evandro Campos chega com uma pegada mais moderna e dançante no repertório.

Para participar o servidor ou prestador de serviço não precisa fazer inscrição, basta informar na entrada do evento, o número da matricula ou de RG, e retirar as pulseiras que dão acesso ao evento e os tickets para concorrer aos prêmios.

Serviço

3º Arraial do Servidor Estadual do MS

Horário: das 18h às 23h

Local: Clube Estoril – rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista, Campo Grande.